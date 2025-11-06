ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αρναούτογλου προς Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: Οι νέοι θέλουν να μπορούν να ζήσουν από τη γη τους
Πολιτική
08:35 - 06 Νοε 2025

Αρναούτογλου προς Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: Οι νέοι θέλουν να μπορούν να ζήσουν από τη γη τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας κ. Christophe Hansen, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στη συζήτηση για την ανακοίνωση της Κομισιόν σχετικά με την ανανέωση των γενεών στη γεωργία.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι οι καλές προθέσεις και οι ευρωπαϊκές στρατηγικές δεν αρκούν, αν οι νέοι αγρότες δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους στην πράξη:

«Ένας νέος 25 ετών στην Ελλάδα που θέλει να καλλιεργήσει ή να ξεκινήσει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν έχει πού να απευθυνθεί. Οι τράπεζες δεν δανείζουν, τα κριτήρια είναι ασφυκτικά και η γραφειοκρατία ατελείωτη», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην τραγική υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κάλεσε τον Επίτροπο, που θα επισκεφτεί αύριο την Ελλάδα, να ζητήσει απαντήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση για τη σύγχυση και την καθυστέρηση στις αποζημιώσεις.

«Μια 65χρονη κτηνοτρόφος, η κυρία Μαίρη Μάρου, έχασε 600 πρόβατα που θάφτηκαν στην αυλή του σπιτιού της. Μας είπε: “Δεν θέλω τα 150 ευρώ, θέλω πίσω τα 600 πρόβατά μου.” Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται δίκαιη και γρήγορη στήριξη — όχι υποσχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Αρναούτογλου δήλωσε: «Αν θέλουμε πραγματικά ανανέωση των γενεών, ας δώσουμε στους νέους όχι γραφειοκρατία και εμπόδια, αλλά πρόσβαση στη γη, στη γνώση και στη χρηματοδότηση. Ο νέος δεν θέλει επιδόματα — θέλει να μπορεί να ζήσει από τη γη του.»

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 08:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επέστρεψε η αισιοδοξία στη Wall Street – Στα «πράσινα» όλοι οι δείκτες
Χρηματιστήρια

Επέστρεψε η αισιοδοξία στη Wall Street – Στα «πράσινα» όλοι οι δείκτες

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο οι δασμοί – Επιφυλακτική η πρώτη αντίδραση για τη νομιμότητά τους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο οι δασμοί – Επιφυλακτική η πρώτη αντίδραση για τη νομιμότητά τους

Τραμπ vs Μαμντάμι: Οι ΗΠΑ ανάμεσα στον... κομμουνισμό και την κοινή λογική
Ειδήσεις

Τραμπ vs Μαμντάμι: Οι ΗΠΑ ανάμεσα στον... κομμουνισμό και την κοινή λογική

Πηγές ΝΔ για Αυγενάκη: Απάντησε σε όλα με στοιχεία – Εν κενώ η στοχοποίηση από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Πηγές ΝΔ για Αυγενάκη: Απάντησε σε όλα με στοιχεία – Εν κενώ η στοχοποίηση από την αντιπολίτευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ