Δούκας: Δε θα επιτρέψουμε σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών

Σε δεκατρείς νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), από τις 7 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, με σκοπό να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Συνεχίζο υμε να ελευθερώνουμε δημόσιο χώρο για τους πολίτες. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Προστατεύουμε το δικαίωμα όλων των Αθηναίων να κινούνται και να απολαμβάνουν ελεύθερα την πόλη τους».



Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η Δημοτική Αστυνομία προχωράει σε νέες προσωρινές σφραγίσεις 13 καταστημάτων, σε 4 Δημοτικές Κοινότητες. Οι σφραγίσεις αυτές αφορούν υπέρβαση ή παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την απαραίτητη άδεια. Όσοι παρακάμπτουν τον νόμο θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις».



Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αφορούν:

5 καταστήματα για 10 ημέρες

για 2 καταστήματα για 6 ημέρες

για 3 καταστήματα για 5 ημέρες

για 3 καταστήματα για 4 ημέρες

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν σφραγίσεις σε έξι καταστήματα στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στην 3η Δημοτική Κοινότητα, ένα στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.



Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 σφραγίσεις.