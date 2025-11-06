ΟΤΕ: Συμφωνία για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ UFBB μέσω μεταβίβασης της εταιρείας TERNA FIBER
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:07 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το σύνολο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) προτίθεται να αναλάβει, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 50.1% και της Grid Telecom κατά 49.9%, στην οποία έχει κατακυρωθεί μέρος του έργου. Οι δεσμευτικές αυτές συμφωνίες τελούν υπό τις εγκρίσεις της αναθέτουσας αρχής.
Όπως αναφέρεται, ήδη από το 2023, ο Όμιλος υλοποιεί το έργο σε 3 γεωγραφικές περιοχές (lots), για να φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps μέσω οπτικών ινών, σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΟΤΕ αναμένεται να αναλάβει και τις υπόλοιπες 4 γεωγραφικές περιοχές του έργου, καλύπτοντας επιπλέον 480.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Αναλυτικά:

  • Lot 2: 11 περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας).
  • Lot 4: 9 περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου).
  • Lot 5: 9 περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας).
  • Lot 6: 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).

Η κίνηση αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και το όραμα του ΟΤΕ να αναβαθμίσει τις δικτυακές υποδομές της Ελλάδας και να κάνει πράξη την Κοινωνία των Gigabit. Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρά όπως έχει ήδη ανακοινώσει με την υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού του πλάνου, ύψους περίπου €600 εκατ. τον χρόνο. Συνολικά, με τις επενδύσεις της, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Με την προσθήκη και της νέας επένδυσης στο UFBB, o ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Αξιοποιώντας στην τεχνογνωσία του και την τεχνολογική του υπεροχή, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει σημαντικά στο μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της αποκέντρωσης, μέσω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ») ανακοινώνει ότι προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, στην οποία έχει κατακυρωθεί το έργο "Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband” (UFBB). Στο πλαίσιο του UFBB, η TERNAFIBERέχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, δυνάμει των συμφωνιών αυτών ο ΟΤΕ θα αποκτήσει, αντί συμβολικού τιμήματος: (α) αρχικά από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TERNA FIBER και (β) στη συνέχεια από την GRID TELECOM A.E. το 49,9% των μετοχών της TERNA FIBER. Οι συναλλαγές τελούν υπό τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Το έργο UFBB, το οποίο αποτελεί Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (έργο ΣΔΙΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 26ετή περίοδο παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατασκευής). Από το 2023, ο ΟΤΕ υλοποιεί το έργο σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, ενώ με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο ΟΤΕ θα αναλάβει το σύνολο του έργου.

Η κίνηση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για την επέκταση της κάλυψης δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε όλη την επικράτεια, με στόχο την παροχή υπερυψηλής και αξιόπιστης συνδεσιμότητας. Το έργο UFBB αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας της χώρας και την επιτάχυνση της μετάβασης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων στο δίκτυο οπτικών ινών. Μέσα από το ολοκληρωμένο συνολικό έργο UFBB θα καλυφθούν περίπου 860.000 γραμμές σε όλη την Ελλάδα».

