ΟΤΕ: Συμφωνία για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ UFBB μέσω μεταβίβασης της εταιρείας TERNA FIBER

Το σύνολο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) προτίθεται να αναλάβει, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 50.1% και της Grid Telecom κατά 49.9%, στην οποία έχει κατακυρωθεί μέρος του έργου. Οι δεσμευτικές αυτές συμφωνίες τελούν υπό τις εγκρίσεις της αναθέτουσας αρχής.

Όπως αναφέρεται, ήδη από το 2023, ο Όμιλος υλοποιεί το έργο σε 3 γεωγραφικές περιοχές (lots), για να φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps μέσω οπτικών ινών, σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΟΤΕ αναμένεται να αναλάβει και τις υπόλοιπες 4 γεωγραφικές περιοχές του έργου, καλύπτοντας επιπλέον 480.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Αναλυτικά:

Lot 2: 11 περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας).

Lot 4: 9 περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου).

Lot 5: 9 περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας).

Lot 6: 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).

Η κίνηση αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και το όραμα του ΟΤΕ να αναβαθμίσει τις δικτυακές υποδομές της Ελλάδας και να κάνει πράξη την Κοινωνία των Gigabit. Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρά όπως έχει ήδη ανακοινώσει με την υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού του πλάνου, ύψους περίπου €600 εκατ. τον χρόνο. Συνολικά, με τις επενδύσεις της, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Με την προσθήκη και της νέας επένδυσης στο UFBB, o ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Αξιοποιώντας στην τεχνογνωσία του και την τεχνολογική του υπεροχή, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει σημαντικά στο μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της αποκέντρωσης, μέσω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση: