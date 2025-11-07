Βουλή: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για το ν/σ φορολογικής μεταρρύθμισης

Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νομοσχεδίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Κατά την πρώτη ημέρα της συζήτησης τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ), Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ), Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά) και Κυριάκος Βελόπουλος (Ελληνική Λύση), καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και εξήντα βουλευτές συνολικά. Μέχρι στιγμής, 87 βουλευτές έχουν ζητήσει να λάβουν τον λόγο.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να πραγματοποιήσει την κύρια ομιλία του επί του νομοσχεδίου. Παρεμβάσεις έκαναν επίσης οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.