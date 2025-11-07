ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλή: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για το ν/σ φορολογικής μεταρρύθμισης
Πολιτική
11:30 - 07 Νοε 2025

Βουλή: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για το ν/σ φορολογικής μεταρρύθμισης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νομοσχεδίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Κατά την πρώτη ημέρα της συζήτησης τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ), Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ), Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά) και Κυριάκος Βελόπουλος (Ελληνική Λύση), καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και εξήντα βουλευτές συνολικά. Μέχρι στιγμής, 87 βουλευτές έχουν ζητήσει να λάβουν τον λόγο.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να πραγματοποιήσει την κύρια ομιλία του επί του νομοσχεδίου. Παρεμβάσεις έκαναν επίσης οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ
Πολιτική

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ