ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Πρωθυπουργός διατηρεί δίπλα του τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε την Παρασκευή (6/11) η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κα Λιακούλη επανέφερε το ζήτημα της παρουσίας του πρώην προέδρου του Οργανισμού, κ. Βάρρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, χαρακτηρίζοντάς την «ανεξήγητη», ενώ επικαλέστηκε τις τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον είχε κρατήσει «στην άγνοια» για τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στη λειτουργία του φορέα.

«Ανεξήγητος ο λόγος» που ο Πρωθυπουργός υποθάλπτει στο γραφείο του τον κ. Βάρρα, έναν πρώην πρόεδρο ο οποίος υπονόμευσε την πορεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτησε στην άγνοια τον υπουργό - όπως καταγγέλει ο ίδιος ο κ Βορίδης- που ήταν αρμόδιος εκείνη την περίοδο και δεν προχώρησε τίποτα για την εξυγίανση του Οργανισμού, όπως έπραξαν οι επόμενοι, κατέθεσε ο Μάκης Βορίδης στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας στην ευθεία ερώτηση της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη.

Συγκεκριμένα στο ερώτημα, πως είναι δυνατόν οι διάδοχοι του κ Βορίδη στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – κ. Λιβανός και κ. Γεωργαντάς- να αντιληφθούν το μεγάλο πρόβλημα των παρανομιών στον Οργανισμό και να προχωρήσουν τη μετάβαση στο gov.gr, αλλά ο ίδιος να μην αντιληφθεί τίποτε από όλα αυτά, ο ίδιος απάντησε ότι ήταν καθαρά θέμα του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα, ο οποίος ήθελε “να διοικεί μόνος του και να αποφασίζει μόνος του” και δεν τον ενημέρωσε ποτέ για τίποτε! Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη λοιπόν, ο κ. Βάρρας ήταν εκείνος που τον κράτησε μακριά απ’ όλα και μετά αναζητούσε κι ευθύνες.

Στο ερώτημα αν το «ανεξήγητο γεγονός» της παραμονής Βάρρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού εξηγείται, αν ο Πρωθυπουργός θεωρεί εσωτερικό του αντίπαλο τον Μάκη Βορίδη και για το λόγο αυτό κράτησε στο γραφείο του έναν άνθρωπο που τον πολεμά λυσσαλέα, ο Μάκης Βορίδης… επέλεξε τη σιωπή.