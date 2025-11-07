ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν «Φραπές», «Χασάπης» και Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή
Πολιτική
15:05 - 07 Νοε 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν «Φραπές», «Χασάπης» και Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επικαιροποιημένη λίστα μαρτύρων που καλεί η πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει πλέον τους Άκη Σκέρτσο, Σταύρο Παπασταύρου, Γιώργο Μυλωνάκη, Γιάννη Μπρατάκο και Χρήστο Μπουκώρο.

Η λίστα επεκτείνεται επίσης με την προσθήκη των αγροτοσυνδικαλιστών Γιώργου Στρατάκη (γνωστού ως «χασάπη») και Γιώργου Ξυλούρη (γνωστού ως «φραπέ»).

Καλείται ακόμη να καταθέσει η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν λόγω της κατοχής πολυτελών αυτοκινήτων.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, καλείται ο Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive AE και αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.

Η επιτροπή αποδέχθηκε έτσι τη σχετική πρόταση της ΝΔ στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής νέα πρόσωπα:

  • 1. Γιώργος Ξυλούρης
  • 2. Ανδρέας Στρατάκης
  • 3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου
  • 4. Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος Proactive ΑΕ – αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
  • 5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, παραγωγός – τέως πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
  • 6. Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
  • 7. Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
  • 8. Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα
  • 9. Ηλίας Καλφούντζος, ιδιοκτήτης ΚΥΔ
  • 10. Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
  • 11. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
  • 12. ‘Ακης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας
  • 13. Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό
  • 14. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην υπουργός Επικρατείας
  • 15. Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως υφυπουργός στον πρωθυπουργό
  • 16. Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ

Πηγές της πλειοψηφίας σχολίαζαν ότι η Νέα Δημοκρατία τηρεί τις δεσμεύσεις της, επισημαίνοντας πως όλοι οι μάρτυρες που είχαν ζητηθεί θα καταθέσουν, όπως προβλέπεται και από τον συμπληρωματικό κατάλογο του εισηγητή του κόμματος, Μακάριου Λαζαρίδη.

Μεταξύ των μαρτύρων συγκαταλέγονται ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Ανδρέας Στρατάκης, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και κορυφαίοι υπουργοί, όπως ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας όσα είχε δεσμευθεί από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αντίθετα, κατηγόρησαν την αντιπολίτευση - και κυρίως το ΠΑΣΟΚ- ότι προσπάθησε να συγκαλύψει πτυχές της υπόθεσης, απορρίπτοντας την εξέταση μαρτύρων όπως του κ. Κουφουδάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 17:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: Ο αγροτικός τομέας μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: Ο αγροτικός τομέας μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα

Ανδρουλάκης: Να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της ΝΔ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της ΝΔ

Γερουλάνος: Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα, αυτό έχει σημασία
Πολιτική

Γερουλάνος: Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα, αυτό έχει σημασία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ ενόψει του τζάμπολ Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ