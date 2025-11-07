ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν «Φραπές», «Χασάπης» και Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή

Η επικαιροποιημένη λίστα μαρτύρων που καλεί η πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει πλέον τους Άκη Σκέρτσο, Σταύρο Παπασταύρου, Γιώργο Μυλωνάκη, Γιάννη Μπρατάκο και Χρήστο Μπουκώρο.

Η λίστα επεκτείνεται επίσης με την προσθήκη των αγροτοσυνδικαλιστών Γιώργου Στρατάκη (γνωστού ως «χασάπη») και Γιώργου Ξυλούρη (γνωστού ως «φραπέ»).

Καλείται ακόμη να καταθέσει η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν λόγω της κατοχής πολυτελών αυτοκινήτων.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, καλείται ο Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive AE και αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.

Η επιτροπή αποδέχθηκε έτσι τη σχετική πρόταση της ΝΔ στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής νέα πρόσωπα:

1. Γιώργος Ξυλούρης

2. Ανδρέας Στρατάκης

3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4. Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος Proactive ΑΕ – αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, παραγωγός – τέως πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6. Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7. Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8. Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9. Ηλίας Καλφούντζος, ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10. Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12. ‘Ακης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας

13. Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην υπουργός Επικρατείας

15. Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16. Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ

Πηγές της πλειοψηφίας σχολίαζαν ότι η Νέα Δημοκρατία τηρεί τις δεσμεύσεις της, επισημαίνοντας πως όλοι οι μάρτυρες που είχαν ζητηθεί θα καταθέσουν, όπως προβλέπεται και από τον συμπληρωματικό κατάλογο του εισηγητή του κόμματος, Μακάριου Λαζαρίδη.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας όσα είχε δεσμευθεί από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αντίθετα, κατηγόρησαν την αντιπολίτευση - και κυρίως το ΠΑΣΟΚ- ότι προσπάθησε να συγκαλύψει πτυχές της υπόθεσης, απορρίπτοντας την εξέταση μαρτύρων όπως του κ. Κουφουδάκη.