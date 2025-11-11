Προς νέα διάσπαση η Νέα Αριστερά λόγω διαφωνιών για τις συνεργασίες – Οι δύο γραμμές

Τάσεις διάσπασης παρατηρούνται στη Νέα Αριστερά μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκε η ύπαρξη δύο διαφορετικών γραμμών:αφενός της πλευράς του προέδρου του κόμματος και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αλέξη Χαρίτση, και αφετέρου εκείνης του Γενικού Γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Ο Αλέξης Χαρίτσης δεν έκρυψε ποτέ, ακόμη και μετά την ίδρυση της Νέας Αριστεράς, ότι τάσσεται υπέρ μιας μακροπρόθεσμης κοινής πορείας των προοδευτικών δυνάμεων, στο πλαίσιο προγραμματικών συγκλίσεων και αντιδεξιάς στρατηγικής. Η επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο κομματικό φορέα εντείνει τις συζητήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ωστόσο, η πρόταση του κ. Χαρίτση για στρατηγική συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων δεν εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή, όπου 80 μέλη τάχθηκαν εναντίον και 58 υπέρ. Όσοι απέρριψαν την πρωτοβουλία Χαρίτση προτάσσουν μια πιο αριστερόστροφη στροφή του κόμματος και άνοιγμα προς το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η ανθρωπογεωγραφία του κόμματος

Μέχρι στιγμής, με τον κ. Χαρίτση συντάσσονται τα περισσότερα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με εξαίρεση τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Πέτυ Πέργκα.

Αντίθετα, με τη γραμμή του κ. Σακελλαρίδη –ο οποίος έχει ήδη εκφράσει δημόσια επιφυλάξεις για το εγχείρημα Τσίπρα– τάσσονται κυρίως πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η λεγόμενη ομάδα των «53», μέλη της ΚΕ που θεωρείται πως ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τον Γενικό Γραμματέα.

Η διχογνωμία μεταξύ Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Κεντρικής Επιτροπής έχει προκαλέσει προβλήματα λειτουργικότητας στη Νέα Αριστερά, με τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις να παραμένουν απογοητευτικά (1–2%).

Τον περασμένο Μάιο είχαν κυκλοφορήσει φήμες για παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία, οι οποίες ωστόσο διαψεύστηκαν στη συνέχεια.

Το σενάριο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25

Ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, τίθεται το ζήτημα κατά πόσο ο ίδιος θα ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί με πρώην υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Δεδομένη θεωρείται η άρνησή του να συμπράξει με τον διάδοχό του στο Υπουργείο Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ενώ εμφανίζεται πιο ανοιχτός απέναντι στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

