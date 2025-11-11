Χρηματιστήριο: Σήκωσε... κύμα για υπέρβαση της κρίσιμης μηνιαίας αντίστασης των 2.020 μονάδων

Ο ΓΔ έκλεισε τη Δευτέρα (11/11) πάνω από τις 2000 μονάδες (2015 +1,44%) με υψηλό τζίρο στα 258 εκατ. ευρώ και σημαντική βοήθεια από τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +2,3%) αλλά και αρκετές βιομηχανικές/ενεργειακές μετοχές (Aktr +6,5%, ΔΕΗ +1,9% και ΒΙΟ +3,2% σε υψηλά έτους, ΤΙΤΑΝ +1,6% σε υψηλό τριμήνου).
Συγκριτικά χαμηλότερες οι αποδόσεις στην μικρότερη κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.9% & Athex SCI +0.5%) αποδόσεις που η αγορά χρειάζεται τόσο για την υπέρβαση των βραχυπρόθεσμων στόχων όσο και για την επαναφορά της επενδυτικής ψυχολογίας.
Η πορεία των διεθνών αγορών και κυρίως τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εισηγμένων θα δώσουν τον τόνο για την πιθανότητα υπέρβασης της κρίσιμης μηνιαίας αντίστασης των 2020 μονάδων, επίπεδο που δοκίμασε χθες η αγορά, με την σκυτάλη να παίρνουν Bochgr και ΑΡΑΙΓ σήμερα και ακολουθούν ΜΟΗ και ΟΤΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Λίγο νωρίτερα η Optima ανακοίνωσε βελτιωμένα μεγέθη ενεαμήνου με τα έσοδα να φτάνουν στα 213 εκ. (+13%) και τα καθαρά κέρδη στα 123 εκ. (+14%) ενώ μεγάλη αύξηση είχε και η καταθετική βάση της τράπεζας στα 5,6 δις. (+37%).
Έναρξη της διαδικασίας για το νέο Ομόλογο της ΛΑΜΔΑ ύψους 500 εκ. ενώ σήμερα το μεσημέρι ο ΤΙΤΑΝ έχει το λεγόμενο investor’s day στην Γλυφάδα. Στόχος των long η συνέχιση του χθεσινού κύματος - αρχικά διασπώντας την μηνιαία αντίσταση και απώτερος τα επίπεδα υψηλότερα των 2050 μονάδων που θα δώσει και την τάση για το τελευταίο δίμηνο του έτους.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης