Χρηματιστήριο: Σήκωσε... κύμα για υπέρβαση της κρίσιμης μηνιαίας αντίστασης των 2.020 μονάδων
Σχόλια Αγοράς
10:06 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ισχυρό μήνυμα ανάκαμψης στο ΧΑ με διεθνή καθοδήγηση ελέω της θετικής αντίδρασης των αγορών στην πιθανολόγηση λήξης του shutdown στις ΗΠΑ, αλλά και με γεωπολιτικό αποτύπωμα εξαιτίας του νέου αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας μετά την υπογραφή πολλών και πολυεπίπεδων ενεργειακών συμφωνιών με τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ΓΔ έκλεισε τη Δευτέρα (11/11) πάνω από τις 2000 μονάδες (2015 +1,44%) με υψηλό τζίρο στα 258 εκατ. ευρώ και σημαντική βοήθεια από τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +2,3%) αλλά και αρκετές βιομηχανικές/ενεργειακές μετοχές (Aktr +6,5%, ΔΕΗ +1,9% και ΒΙΟ +3,2% σε υψηλά έτους, ΤΙΤΑΝ +1,6% σε υψηλό τριμήνου).

Συγκριτικά χαμηλότερες οι αποδόσεις στην μικρότερη κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.9% & Athex SCI +0.5%) αποδόσεις που η αγορά χρειάζεται τόσο για την υπέρβαση των βραχυπρόθεσμων στόχων όσο και για την επαναφορά της επενδυτικής ψυχολογίας.

Η πορεία των διεθνών αγορών και κυρίως τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εισηγμένων θα δώσουν τον τόνο για την πιθανότητα υπέρβασης της κρίσιμης μηνιαίας αντίστασης των 2020 μονάδων, επίπεδο που δοκίμασε χθες η αγορά, με την σκυτάλη να παίρνουν Bochgr και ΑΡΑΙΓ σήμερα και ακολουθούν ΜΟΗ και ΟΤΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Λίγο νωρίτερα η Optima ανακοίνωσε βελτιωμένα μεγέθη ενεαμήνου με τα έσοδα να φτάνουν στα 213 εκ. (+13%) και τα καθαρά κέρδη στα 123 εκ. (+14%) ενώ μεγάλη αύξηση είχε και η καταθετική βάση της τράπεζας στα 5,6 δις. (+37%).

Έναρξη της διαδικασίας για το νέο Ομόλογο της ΛΑΜΔΑ ύψους 500 εκ. ενώ σήμερα το μεσημέρι ο ΤΙΤΑΝ έχει το λεγόμενο investor’s day στην Γλυφάδα. Στόχος των long η συνέχιση του χθεσινού κύματος - αρχικά διασπώντας την μηνιαία αντίσταση και απώτερος τα επίπεδα υψηλότερα των 2050 μονάδων που θα δώσει και την τάση για το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

