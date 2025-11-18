Φλωρίδης: Τριπλή κυβερνητική παρέμβαση σε ακρίβεια, στέγαση και εισοδήματα - Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης

Στις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αλλά και στο έργο του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει την επιστροφή μέρους των πλεονασμάτων στους πολίτες, ενώ παράλληλα στηρίζει κρίσιμες δημόσιες δαπάνες και αποθεματικά.

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα τις οφειλές της, γεγονός που –όπως είπε– αποτελεί «σημάδι σταθερότητας και διεθνούς αξιοπιστίας». Τα πλεονάσματα, σημείωσε, κατανέμονται σε τρεις κατευθύνσεις: επιστρέφονται στους πολίτες, ενισχύουν την αποπληρωμή χρέους και δημιουργούν αποθεματικό.

Στεγαστική πολιτική, ακρίβεια και εισοδήματα

Ο υπουργός περιέγραψε ένα «τριπλό μέτωπο» κυβερνητικών πρωτοβουλιών:

Ακρίβεια: Στόχος, είπε, είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των επιπτώσεων στα βασικά είδη κατανάλωσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά εισοδήματα.

Στέγαση : Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της πρόσβασης σε κατοικία έως το τέλος του έτους.

Εισοδήματα: Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από τα 650 ευρώ το 2019 σε επίπεδα άνω των 900 ευρώ σήμερα, ενώ ο μέσος μισθός διαμορφώνεται γύρω στα 1.500 ευρώ.

Αμυντικές δαπάνες και εθνική ασφάλεια

Αναφερόμενος στις αμυντικές ανάγκες της χώρας, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να λειτουργεί σαν το Λουξεμβούργο ή η Δανία», καθώς αντιμετωπίζει μόνιμες εξωτερικές απειλές.

Τόνισε ότι οι υψηλές αμυντικές δαπάνες είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων, από τα F-16 έως τα F-35, καθώς και για προγράμματα όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σύμφωνα με τον υπουργό, η σημερινή αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας βρίσκεται «στο υψηλότερο επίπεδο που είχε ποτέ».

Νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι όσοι παραδώσουν παράνομα οπλοκατεχόμενα όπλα πριν τους ασκηθούν διώξεις θα απαλλαγούν από ποινικές συνέπειες. Παράλληλα, προανήγγειλε στοχευμένους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ., με έμφαση σε οργανωμένη προσέγγιση και όχι «εφόδους».

Επανεξετάζονται επίσης οι κανόνες για την κατοχή κυνηγετικών όπλων, στο πλαίσιο συνολικής προσπάθειας περιορισμού της παράνομης οπλοκατοχής.

Απονομή δικαιοσύνης: Μείωση των χρόνων αναμονής

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη, σημειώνοντας πως ο μέσος χρόνος για τελεσίδικη απόφαση στην Ελλάδα, παλαιότερα 1.500 ημέρες, έχει ήδη μειωθεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 650 ημερών, με μοναδική εξαίρεση την Αθήνα.

Στην πρωτεύουσα, όπου «15.000 υποθέσεις περίμεναν τέσσερα χρόνια για δικάσιμο», ο διπλασιασμός των δικαστών αναμένεται να οδηγήσει σε πλήρη εκκαθάριση μέσα στο 2026.

Παράλληλα, μια νέα πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026 θα επιτρέψει τον επαναπρογραμματισμό περίπου 30.000 υποθέσεων ανακοπών πλειστηριασμών, οι οποίες είχαν οριστεί ακόμη και για το… 2037. Με το νέο σύστημα, ο χρόνος απονομής αναμένεται να μειωθεί σε 2–2,5 χρόνια.

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι αύριο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία για τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη.