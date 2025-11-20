Χρυσοχοΐδης: Αυστηρότερο πλαίσιο και ενισχυμένη αστυνόμευση για τερματισμό των άσκοπων πυροβολισμών στην Κρήτη
13:20 - 20 Νοε 2025

Χρυσοχοΐδης: Αυστηρότερο πλαίσιο και ενισχυμένη αστυνόμευση για τερματισμό των άσκοπων πυροβολισμών στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
Στην αυστηροποίηση των ποινών για τους άσκοπους πυροβολισμούς και στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο την Πέμπτη (20/11).

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στο νησί, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή και εντατικοποίηση των ελέγχων σε λιμάνια της Κρήτης και της χώρας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου όπλων.

Για τις μπαλωθιές προβλέπεται πλέον φυλάκιση έως 2 έτη και πρόστιμο 1.000–30.000 ευρώ, ενώ ευθύνη φέρουν και οι καταστηματάρχες που τις επιτρέπουν, με βαριές ποινές, πρόστιμα, ακόμη και σφράγιση ή απώλεια άδειας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων, που θα χειρίζεται υποθέσεις όπως ζωοκλοπές και αγροζημίες, αντιμετωπίζοντάς τες στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος.

Ιδρύεται επίσης Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς στις Μοίρες, με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό, η οποία θα λειτουργήσει έως τα τέλη του έτους. Συμπληρωματικά δημιουργούνται νέα επιχειρησιακά σχήματα: Ομάδα ΔΙΑΣ σε αστικές και περιαστικές περιοχές, ΟΕΠΤΑ για την πρόληψη τροχαίων και ΤΑΕ Μεσαράς.

Σε ό,τι αφορά τον νόμο περί όπλων, προανήγγειλε αυστηρότερους περιοριστικούς όρους από τους εισαγγελείς και διεύρυνση των χώρων όπου απαγορεύεται η οπλοκατοχή, όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, πανηγύρια και δικαστικά καταστήματα, με ποινές έως 8 έτη.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον αφοπλισμό των κατόχων παράνομων όπλων και τη συνολική ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στην Κρήτη.

Σημεία Ομιλίας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από το Ρέθυμνο

«Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα: Ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ρέθυμνο, σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Όπως τόνισε αναλυτικά ο Υπουργός: «Όπως είχα πει πριν λίγες μέρες, όταν ξαναήρθα στην Κρήτη, αυτή δεν είναι μια επίσκεψη ούτε ευκαιριακή ούτε κατόπιν εορτής.

Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα. Για να δώσω το μήνυμα ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις. Πρέπει λοιπόν να πούμε ξανά ότι δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, και εδώ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, θέλει να ζήσει τη ζωή της ειρηνικά. Με νομιμότητα και ασφάλεια. Και πρέπει να δείξουμε ότι τα εννοούμε όλα αυτά, με συγκεκριμένες πράξεις. Γιατί μόνο όταν υπάρχει συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις μας γεννιέται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το Κράτος.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις η ενίσχυση και η αναβάθμιση της παρουσίας της ΔΑΟΕ, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», στην Κρήτη.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις οι παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, εξειδικεύοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Κυβέρνησης. Πάνω απ’ όλα όμως, πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του, που τάσσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής.

Αυτό που διαπίστωσα, και εδώ στην Κρήτη και από τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι πως η κοινωνία είναι πιο ώριμη απ’ ό,τι πιστεύουν μερικοί.

Η κοινωνία ξέρει καλά ότι, τα όπλα δεν ούτε παιχνίδι ούτε δύναμη ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού.

Η κοινωνία ξέρει ότι όπλα οφείλουν να φέρουν εκείνοι που έχουμε επιφορτίσει για τον ρόλο αυτόν και που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Όχι όποιος θέλει και όπως θέλει. Γιατί αν το επιτρέψουμε αυτό, θα επικρατήσει ο Νόμος του ισχυρότερου σε βάρος του πιο αδύναμου. Ο Νόμος των ελάχιστων σε βάρος των πολλών. Ε, λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ, και θα είμαι όσες φορές ακόμα χρειαστεί.

Είμαστε οργανωμένη κοινωνία και συντεταγμένη Πολιτεία. Με κανόνες που οφείλουν να σέβονται όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Και με τη θέληση και την υποστήριξη των πολιτών θα γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Το αξίζουμε. Το αξίζουν οι γενιές που έρχονται και θα έχουν το προνόμιο να ζήσουν και να δημιουργήσουν σ’ αυτό τον υπέροχο τόπο, στην Κρήτη».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών της Κρήτης, τις νέες επιχειρησιακές στρατηγικές και την ενίσχυση των δυνάμεων στην Κρήτη με μόνιμο προσωπικό που φθάνει τους 190 αστυνομικούς, ενώ, παράλληλα, εξειδίκευσε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ως κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων».

