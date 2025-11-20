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Σκρέκας: Ισχυρή η βάση της ΝΔ για τις εσωκομματικές εκλογές - 120.000 ενεργά μέλη
Πολιτική
20:41 - 20 Νοε 2025

Σκρέκας: Ισχυρή η βάση της ΝΔ για τις εσωκομματικές εκλογές - 120.000 ενεργά μέλη

Reporter.gr Newsroom
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Στις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, το πολιτικό κλίμα των δημοσκοπήσεων αλλά και τις προκλήσεις της οικονομίας αναφέρθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι την Κυριακή τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας καλούνται να αναδείξουν τα νέα διοικητικά συμβούλια των περιφερειακών οργανώσεων. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η συμμετοχή καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. «Περισσότερα από 120.000 μέλη έχουν εγγραφεί ή ανανεώσει τη συμμετοχή τους. Αυτό αποδεικνύει πως η βάση του κόμματος παραμένει ενεργή και στηρίζει την κυβέρνηση», σημείωσε.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο γραμματέας της ΝΔ ανέφερε πως το κόμμα «διατηρεί διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η τελική κρίση θα γίνει στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. «Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει ξανά ισχυρή εντολή από τις πρώτες εκλογές. Αντίπαλός μας δεν είναι τα άλλα κόμματα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει ουσιαστικά αποτελέσματα: «Οι μισθοί αυξάνονται κάθε χρόνο, η ανεργία μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και πάνω από 500.000 άνεργοι βρήκαν δουλειά. Αυτά δεν συνέβησαν τυχαία». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, εξακολουθούν να πιέζουν τους πολίτες.

«Η Ελλάδα του 2025 είναι ξεκάθαρα καλύτερη από την Ελλάδα του 2019», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο στόχος είναι η δημιουργία μιας οικονομίας που θα στηρίζει την ελληνική οικογένεια, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. «Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να παραδώσουμε μια χώρα ισχυρότερη και πιο δίκαιη», κατέληξε.

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