ΝΔ: Συμμετοχή 122.000 μελών στις εσωκομματικές εκλογές – Αναδείχθηκαν 2.500 νέοι εκπρόσωποι

Περισσότερα από 122.000 ενεργά μέλη της Νέας Δημοκρατίας προσήλθαν για να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους, οι οποίοι διεκδίκησαν τις θέσεις προέδρων και μελών των συμβουλίων στις 59 Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και στις 330 Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ).

Σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν και οι 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ την άνοιξη του 2026.

Το 70,2% των νέων συμβουλίων απαρτίζεται από στελέχη που συμμετέχουν για πρώτη φορά, κάτι που, σύμφωνα με το κόμμα, επιβεβαιώνει τον στόχο για ουσιαστική ανανέωση του δυναμικού του σε όλη τη χώρα.

Το ποσοστό ανανέωσης των προέδρων ΔΗΜΤΟ φτάνει το 73,8%, ενώ στους προέδρους ΔΕΕΠ το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας αναδείχθηκαν 14 γυναίκες πρόεδροι ΔΕΕΠ, τη στιγμή που στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί μόλις 4.