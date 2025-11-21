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Αποστολάκη: Καθήκον της εξεταστικής επιτροπής η βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ»
Πολιτική
12:27 - 21 Νοε 2025

Αποστολάκη: Καθήκον της εξεταστικής επιτροπής η βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ»

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κα Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά σχετικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

Αρχικά, αναφορικά με την πιθανότητα προανακριτικής στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, η κα. Αποστολάκη ανέφερε:

«Δεν θα γίνει προανακριτική και αυτό εξασφαλίστηκε για τον κ. Βορίδη τουλάχιστον αμετακλήτως, γιατί με βάση τη μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας τον προηγούμενο Ιούλιο και με απόφαση προσωπική του πρωθυπουργού με αυτή την αντισυνταγματική κατάχρηση της επιστολικής ψήφου εμποδίστηκε η ελεύθερη βούληση των βουλευτών γιατί η ψηφοφορία ήταν μυστική και έτσι φοβόντουσαν δεδομένες διαρροές. Έτσι δεν πήγαμε σε προανακριτική, ενώ η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διαβιβάστηκε στη Βουλή δείχνοντας την ανάγκη διερεύνησης των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών δύο υπουργών. Έχει μεγάλη σημασία ότι η δικογραφία δεν αναφερόταν σε όλους τους υπουργούς της περιόδου. Γιατί η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είχε στο διαβιβαστικό τον κ. Γεωργαντά και τον κ. Λιβανό; Γιατί αναφερόταν στους άλλους δύο υπουργούς; Γιατί από τις δικές τους ενέργειες, από τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις προκύπτουν ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης».

Η κα Αποστολάκη τόνισε ότι «ασφαλώς, υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου με τέτοιες σοφιστείες», προσθέτοντας ότι με την έναρξη της εξεταστικής επιτροπής τα δείγματα ήταν αρκούντως ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε για μεθόδευση την κυβέρνηση αναφορικά με τη μη προσέλευση στην εξεταστική επιτροπή του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ»).

«Όπως αποδείχτηκε υπήρξε μια οργανωμένη μεθόδευση από την κυβερνητική πλειοψηφία ούτως ώστε και ο κ. Ξυλούρης να μην προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή αλλά τολμώ μια πρόβλεψη ότι ούτε η κα Σεμερτζίδου θα εμφανιστεί».

Ενώ όπως πρόσθεσε:

«Το επιχείρημα περί δήθεν διαβίβασης στον Εισαγγελέα είναι πραγματικά για να κοροϊδέψουν και να υποτιμήσουν την κοινή γνώμη γιατί με βάση τον ποινικό κώδικα, το σύνταγμα αλλά και τα σχετικά με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της εξεταστικής επιτροπής, ο μάρτυρας -και αυτός είναι ο χαρακτήρας του κ. Ξυλούρη δεν είναι κατηγορούμενος και δεν είναι ύποπτος ακόμη-, φέρει αυτήν την εκρηκτική αρνητική δημοσιότητα για την οποία προφανώς ευθύνεται ο ίδιος και οι πράξεις του, αλλά σε επίπεδο δικονομικών ενεργειών δεν έχει αποκτήσει αυτές τις ιδιότητες άρα έχει υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και μαρτυρίας. Και η μόνη πράξη την οποία όφειλε, είχε καθήκον να προχωρήσει η εξεταστική επιτροπή είναι η βίαιη προσαγωγή του. Η σοφιστεία του διαβιβαστικού στην Εισαγγελία αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Όταν και εφόσον υπάρξει απάντηση από την Εισαγγελία θα έχει σίγουρα τελειώσει η εξεταστική, είναι ενδεχόμενο να έχει ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση ή μια ποινική δίωξη».

Κλείνοντας, η κα. Μιλένα Αποστολάκη αναφέρθηκε δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι όπως προκύπτει η Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι μακριά αυτή τη στιγμή από την επίτευξη του στόχου της πολιτικής ανατροπής. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όπως επεσήμανε να υπάρξει περισσότερη συλλογική προσπάθεια. Ενώ σχετικά με την πιθανότητα ενός κόμματος Τσίπρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι στο τι κάνουν οι άλλοι, είναι στο τι πρέπει να κάνει εκείνο για να πετύχει το στόχο του».

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