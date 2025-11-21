Δημοσκόπηση MRB: Οι κινήσεις Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού θα καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open κάνει φανερό ότι η πλειοψηφία των αναποφάσιστων πολιτών, το 75,9%, τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών.

Η συντριπτική πλειοψηφία, 54,6%, έχει θετική γνώμη για την Μαρία Καρυστιανού, ενώ ένα 32,1% θα ψήφιζε κόμμα υπό την ηγεσία της.

Ως προς την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, αλλά σε επίπεδο κομματικών ψηφοφόρων, το 43% των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ, στο ΠΑΣΟΚ το 64,7%, στον ΣΥΡΙΖΑ το 84,6%, στο ΚΚΕ το 58,8%, στην Ελληνική Λύση το 83,9%, ενώ στην «Αδιευκρίνιστη ψήφο» υπέρ νέων κομμάτων τάσσεται το 75,9%.

«Σταθερά» άνω του 20% το κόμμα Τσίπρα

Με βάση όσα έχουν μέχρι στιγμής δει το φως της δημοσιότητας για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το 26,1% το βλέπει «σίγουρα/μάλλον θετικά», ενώ το 44,2% το βλέπει «μάλλον/σίγουρα αρνητικά».

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον κ. Τσίπρα, το 20,9% απαντά πως «σίγουρα/μάλλον» θα το ψήφιζε, ενώ το 73,2% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα» δεν θα το ψήφιζε.

Συγκεντρώνει «δυναμική» το κόμμα Σαμαρά

Στο ανάλογο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 15,1% δηλώνει «σίγουρα/μάλλον» θα το ψήφιζε, ενώ το 80,5% απαντά πως «μάλλον/σίγουρα» δεν θα το ψήφιζε.

Η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, το 54,6% των ερωτηθέντων αξιολογεί «σίγουρα/μάλλον» θετικά τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού. Ενώ σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού, το 36,5%, «σίγουρα/μάλλον» θα το ψήφιζε, ενώ το 55,5% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα» δεν θα το ψήφιζε.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός: Οι ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν και Μητσοτάκη

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις για τον καταλληλότερο ως πρωθυπουργό ανάλογα με τους ψηφοφόρους των κομμάτων. Σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός τους και μετά ο «κανένας» με μεγαλύτερη συσπείρωση (70,4% ο Μητσοτάκης) στους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Στο ΠΑΣΟΚ, όμως, ναι μεν καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό 34,9% αλλά μετά ο «κανένας» κονταροχτυπιέται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ποσοστά 25,7% και 25,4% αντίστοιχα.