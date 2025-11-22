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Μαρινάκης: Η επιτυχημένη οικονομική πολιτική μειώνει τους φόρους – Την Παρασκευή (28/11) τα €250 στους συνταξιούχους
Πολιτική
12:40 - 22 Νοε 2025

Μαρινάκης: Η επιτυχημένη οικονομική πολιτική μειώνει τους φόρους – Την Παρασκευή (28/11) τα €250 στους συνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
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«Η πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τον συντελεστή και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Mega σήμερα, Σάββατο (22/11).  

Την Παρασκευή (28/11), οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα 250 ευρώ που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, ανέφερε ακόμη ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε: «Η χώρα μας για πάρα πολλές δεκαετίες, με κάποιες εξαιρέσεις, είχε κυβερνήσεις, οι οποίες αύξαναν το χρέος, τα ελλείμματα, δεν δημιουργούσαν πολιτικές που δημιουργούσαν δουλειές και με λίγα λόγια οδηγήθηκε σε αυτές τις αποφάσεις, με αποκορύφωμα την υπερήφανη δήθεν διαπραγμάτευση και τα αχρείαστα 120 δισ. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

«Εμείς κάνουμε το εντελώς ανάποδο από ό,τι γινόταν κατά κανόνα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα», υποστήριξε στη συνέχεια, και εξήγησε: «Δηλαδή, διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, 98% λέει ο προϋπολογισμός, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων το 2026 από ότι το 2019. Μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, πάμε δηλαδή στα χαμηλότερα της τελευταίας 20ετίας, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσοστό στα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν δούλευε και έπαιρνε το επίδομα ανεργίας και τώρα δουλεύει και πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές, που τους μειώνουμε, φέρνει έσοδα στο κράτος. Είναι ο στόχος μας να αυξηθούν τα έσοδα.»

Διευκρίνισε, δε, πως η κυβέρνηση κάνει τις κινήσεις αυτές από το «κυνήγι» της φοροδιαφυγής, λέγοντας: «Πώς όμως; Από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «από 29% φόρο και 100% προκαταβολή όταν ήρθαμε στα πράγματα, κάντε το 29 επί 2, 58% δηλαδή ουσιαστικά, το έχουμε πάει για τους νέους μηδέν, μέχρι 30 ετών 9%, 20 μονάδες κάτω, την προκαταβολή από το 100 στο 50 για τα φυσικά πρόσωπα και 80 για τα νομικά και για κάθε πολίτη πάνω από 30, ο φόρος πήγε από το 29% στο 22% μέχρι τώρα, τον πάμε στο 20%. Και 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά και αν είσαι πολύτεκνος μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι για έναν νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών το κέρδος μπορεί να είναι από 2.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ τον χρόνο. Αναλόγως πόσα βγάζει».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά. «Πρώτη φορά κάτι τέτοιο συμβαίνει για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας και έχουμε μία απόσταση από το επιθυμητό ποσοστό επανεκλογής με αυτοδυναμία, που είναι ο στόχος μας, γιατί; Γιατί ο κόσμος αυτά τα καταλαβαίνει αλλά θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότερα» είπε.

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