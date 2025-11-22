ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σπυρόπουλος (ΠΑΣΟΚ): Η Ήπειρος βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικής των υποσχέσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης
Πολιτική
17:22 - 22 Νοε 2025

Σπυρόπουλος (ΠΑΣΟΚ): Η Ήπειρος βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικής των υποσχέσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Βρέθηκα σήμερα στην Ήπειρο, στην Φιλιππιάδα, η οποία μετά τις πυρκαγιές έμεινε ανοχύρωτη και απροστάτευτη απέναντι και στα πλημμυρικά φαινόμενα», δήλωσε το Σάββατο (22/11) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Α. Σπυρόπουλος.

«Όποιος βρίσκεται στην Ήπειρο αυτές τις ημέρες βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικής των υποσχέσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης, μπροστά στην πραγματικότητα των καταστροφών των παραγωγικών δομών και των κρίσιμων υποδομών», σημείωσε ακόμη ο κ. Σπυρόπουλος και προσέθεσε:

«Κυβέρνηση και Περιφέρεια είχαν αρκετούς μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών του καλοκαιριού για να προετοιμάσουν και να οχυρώσουν τις εκτεθειμένες σε κίνδυνο πλημμυρών περιοχές, με ειδικά έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Αντί αυτού, αδιαφόρησαν πλήρως, δεν πραγματοποίησαν ούτε μια σύσκεψη, δεν παρουσίασαν ούτε μισό σχέδιο δράσης με αποτέλεσμα σήμερα οι πολίτες και οι περιουσίες τους, οι βασικές υποδομές και οι παραγωγικοί και επιχειρηματικοί κλάδοι, ειδικά του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας να βιώνουν τις συνέπειες. Εκ του αποτελέσματος, κενή περιεχομένου η επίσκεψη του αρμόδιου υφυπουργού κ. Κατσαφάδου σε Φιλιππιάδα και Άρτα.»

«Απαιτείται άμεσα, έστω και κατόπιν εορτής, ο συντονισμός υπουργείων και περιφέρειας, ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν προς την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κατοίκους και τους παραγωγούς, ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και της παραγωγικής αλυσίδας της περιοχής», υπογράμμισε ο κ. Σπυρόπουλος και ανέφερε ακόμη:

«Οι πληγείσες περιοχές να ενταχθούν σε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές για να μην χαθεί κι άλλος χρόνος από τη γρήγορη επούλωση των πληγών και καταβολή των αποζημιώσεων.

Έστω και μπροστά στην τωρινή καταστροφή πρέπει να σχεδιαστεί και να συνταχθεί ένα ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης ολόκληρης της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της αδιάφορης και υποτιμητικής για την ελληνική περιφέρεια κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί όλο και περισσότερο στον δημογραφικό και οικονομικό μαρασμό, είναι πλέον αισθητά και ορατά με τον πιο επώδυνο τρόπο. Ήρθε η ώρα, η πολιτική αυτή αφανισμού της ζωής και ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου να περάσει στο παρελθόν. Μαχόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για τον σκοπό αυτό.», κατέληξε ο κ. Σπυρόπουλος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία
Πολιτική

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο Ραν Ταν Πλαν
Ανεμοδείκτης

Το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο Ραν Ταν Πλαν

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ

«Άδειασμα» Δούκα από Βαρδακαστάνη: Εκτός κομματικής «γραμμής» – Οφείλει εξηγήσεις
Πολιτική

«Άδειασμα» Δούκα από Βαρδακαστάνη: Εκτός κομματικής «γραμμής» – Οφείλει εξηγήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 16:48

Wall Street: Φρέναρε το τεχνολογικό ράλι – «Πράσινος» μόνο ο Dow Jones

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:38

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Πολιτική
04/06/2026 - 16:22

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Πολιτική
04/06/2026 - 16:09

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 16:08

ΕΕ: Τριετής «ανάσα» στις τράπεζες για τους νέους κανόνες trading

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 15:58

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:53

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 15:46

Έκθεση KPMG: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων

Πολιτική
04/06/2026 - 15:25

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:23

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
04/06/2026 - 15:11

Καμμένος: Ανοιχτός σε συνεργασία με Καρυστιανού - Λάθος ότι έβγαλε «ΕΛΑΣ» το κόμμα ο Τσίπρας

Οικονομία
04/06/2026 - 14:54

Eurobank: Θετικοί οι δείκτες για την οικονομία, αλλά με προειδοποιητικά σημάδια

Ακίνητα
04/06/2026 - 14:52

Κόκκινα δάνεια: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 14:38

Βραβείο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Πολιτική
04/06/2026 - 14:32

Χαρίτσης: Η θέση της Νέας Αριστεράς οδηγεί σε αδιέξοδο - Δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων

Ναυτιλία
04/06/2026 - 14:29

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 14:25

Άλσος Βεΐκου: Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μελίσσια

Πολιτική
04/06/2026 - 14:20

Σκάνδαλο υποκλοπών: Αίτημα Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο

Πολιτική
04/06/2026 - 14:19

Κόκκαλης για ΕΛΑΣ: Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις με τον Τσίπρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 14:09

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026

Υγεία
04/06/2026 - 14:03

ΠΟΥ: 1,5 εκατομμύριο θάνατοι το χρόνο οφείλονται σε ακατάλληλα τρόφιμα

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 13:57

Το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο Ραν Ταν Πλαν

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:54

Κίνηση αναδιάρθρωσης από τη MORE για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία

Εμπορεύματα
04/06/2026 - 13:47

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 13:41

ΟΗΕ: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας η Γερμανία – Αυστρία και Πορτογαλία κέρδισαν τις ευρωπαϊκές έδρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ