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«Φωτιές» άναψε η ανάρτηση Μητσοτάκη: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ακρίβεια, συντάξεις και υποκλοπές
Πολιτική
15:58 - 23 Νοε 2025

«Φωτιές» άναψε η ανάρτηση Μητσοτάκη: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ακρίβεια, συντάξεις και υποκλοπές

Ευαγγελία Γουρνή
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Η πολιτική ένταση κορυφώνεται ενόψει της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τη νέα κυριακάτικη ανάρτησή του και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για οικονομικά και κοινωνικά μέτρα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει «διαστρεβλωμένη εικόνα» της οικονομικής πραγματικότητας, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη σκληρή αυτοκριτική.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, οι αυξήσεις στις συντάξεις υπολείπονται κατά τουλάχιστον 2/3 της αύξησης του σωρευτικού πληθωρισμού τροφίμων, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι «η ακρίβεια στραγγαλίζει μεσαία και χαμηλά εισοδήματα».

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, η κυβερνητική ανακοίνωση για παράταση πέντε μηνών του προγράμματος “Σπίτι μου 2” χαρακτηρίζεται «ομολογία αποτυχίας», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει απορροφηθεί μόλις το 65% των κονδυλίων λόγω εκτόξευσης των τιμών ακινήτων.

Ο πρωθυπουργός «αποκρύπτει», κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ότι ο προϋπολογισμός του 2025 συνεχίζει την επιβάρυνση των πολιτών μέσω έμμεσων φόρων, ενώ «σιωπά για την τέταρτη συνεχή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους επαγγελματίες από το 2026».

Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε επίσης ζήτημα θεσμικής τάξης, σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τελευταίες αποκαλύψεις στη δίκη για τις υποκλοπές. Όπως υποστηρίζει, μάρτυρας κατέθεσε ότι η Εξεταστική Επιτροπή του 2022 “χειραγωγήθηκε”, λαμβάνοντας «σημειώματα» με τις ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ.

Ακόμη, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ενημερώνονταν εκ των προτέρων για «αιφνιδιαστικούς» ελέγχους. Ο ίδιος μάρτυρας, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, φέρεται να δήλωσε ότι του έλεγαν πως «όσο είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει να φοβάται τίποτα».

Απορίες για τις δηλώσεις Μητσοτάκη σχετικά με τα Βορίζια

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε και τη διατύπωση του πρωθυπουργού σχετικά με τους «θανάτους που προκαλεί ένα έθιμο», ζητώντας διευκρινίσεις για τον αν:

  • «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες;»
  • «Πρόκειται για θανάτους ή ανθρωποκτονίες;»
  • «Δεν άκουσε τις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη;»

Οικονομία: Παταγώδης αποτυχία

Ακόμη, ο κ. Τσουκαλάς, τόνισε ότι παρά την αύξηση των διαθέσιμων πόρων στην ελληνική οικονομία τα τελευταία επτά χρόνια, η αγοραστική δύναμη ανέβηκε μόλις κατά 3% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάνοντας λόγο για «παταγώδη αποτυχία» που «η κυβέρνηση παρουσιάζει ως θαύμα».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει ενώ η κοινωνία ασφυκτιά

Σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους κινήθηκε και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι «απομακρύνεται από την πραγματικότητα» και πανηγυρίζει «χωρίς ντροπή» για το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους.

Η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου στην ανακοίνωση της τονίζει, ότι η οικονομία έχει δυνατότητα επαναφοράς 13ης σύνταξης, βάσει των υπερπλεονασμάτων και των «υπερκερδών τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών», αλλά και ότι ο πρωθυπουργός «απέκρυψε» ότι το πρώτο που έκανε το 2019 ήταν να καταργήσει το μόνιμο μέτρο της 13ης σύνταξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Για την ακρίβεια, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «δεν είπε λέξη», ενώ «το υποτιθέμενο μέτρο μείωσης τιμών σε 2.000 κωδικούς» έχει καταλήξει σε ευτελή προϊόντα όπως «πιγκάλ, μανταλάκια και καβουροδαγκάνες».

Καταγγελίες για ΟΠΕΚΕΠΕ και “Φραπέ”

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ανακοίνωση του, επανέφερε και το ζήτημα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας:

  • Ο μάρτυρας «Φραπές» δεν κλήθηκε τελικά να καταθέσει λόγω επίκλησης ιδιότητας κατηγορούμενου, με την κυβερνητική πλειοψηφία να αρνείται τη βίαιη προσαγωγή του.
  • Οι «γαλάζιες ακρίδες», όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «κατακλέψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ», οδηγώντας σε απώλεια 1 δισ. ευρώ για τους αγρότες και κίνδυνο ευρωπαϊκών προστίμων.

Επικρίσεις για στεγαστική πολιτική και Golden Visa

Ιδιαίτερα αιχμηρός ο ΣΥΡΙΖΑ και στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής επισημαίνει ότι τα κυβερνητικά προγράμματα για τη στέγη λειτουργούν ως «επιδότηση της ακρίβειας», χωρίς ουσιαστική προστασία των ενοικιαστών και ότι η Ελλάδα παραμένει στο μηδέν όσον αφορά το ποσοστό κοινωνικής κατοικίας, όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 10%.

Με την σειρά του, ζητά κατάργηση της Golden Visa και περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ως βασικών παραγόντων αύξησης των τιμών.

Υποκλοπές: Το παρακράτος έφτασε στο Μαξίμου

Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε στο θέμα των παρακολουθήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι δεν απαντά στις αποκαλύψεις της δίκης και έχει εγκαθιδρύσει, όπως λέει η ανακοίνωση, ένα «παρακράτος μέσα στο Μαξίμου», παρέχοντας «πλήρη κάλυψη» σε όσους «έκαναν τη βρώμικη δουλειά».

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