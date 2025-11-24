ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο Βερολίνο ο Πιερρακάκης: Σημαντικές συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους
Πολιτική
08:18 - 24 Νοε 2025

Στο Βερολίνο ο Πιερρακάκης: Σημαντικές συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στο Βερολίνο για μία σειρά κρίσιμων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, προωθώντας παράλληλα τη στενότερη συνεργασία με βασικούς εταίρους, όπως η Γερμανία.

Συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών: Στρατηγικός διάλογος για την Ευρώπη

Από τους σημαντικότερους σταθμούς της σημερινής επίσκεψης θα είναι η συνάντηση στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών, κ. Lars Klingbeil.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν η κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιοποίησης: Η ελληνική εμπειρία

Ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Ψηφιοποίησης, κ. Karsten Wildberger. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προώθηση κοινών προτύπων ψηφιακής διακυβέρνησης και στις δυνατότητες της ψηφιοποίησης να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Ομιλία στη Hertie School

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ομιλία του Υπουργού στη σχολή διακυβέρνησης Hertie, όπου ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το απόγευμα τη συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στη λειτουργία του κράτους. Θα αναδείξει τις πολιτικές που ενίσχυσαν τη δημοσιονομική σταθερότητα, αναβάθμισαν την αξιοπιστία της χώρας και επιτάχυναν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, θα παρουσιάσει το σχέδιο της Ελλάδας για μια πιο ανταγωνιστική, διαφανή και ψηφιακά ώριμη Ευρώπη.

Συναντήσεις με μέλη της Bundestag και του Ιδρύματος Konrad Adenauer

Ο Υπουργός θα έχει συνάντηση με τον Βουλευτή κ. Thomas Rachel, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας–Ελλάδας, καθώς και με μέλη της Ομάδας Φιλίας στο Bundestag.
Νωρίτερα, θα συμμετάσχει σε πρωινό εργασίας στο Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) με μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας CDU–CSU που μετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομικών. Η συζήτηση, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος, Dr. Mark Speich, θα εστιάσει στον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ευρωπαίου εταίρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γενεύη - Ρούμπιο: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες - «Η πιο παραγωγική ημέρα μέχρι σήμερα»
Ειδήσεις

Γενεύη - Ρούμπιο: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες - «Η πιο παραγωγική ημέρα μέχρι σήμερα»

Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό: Νεκρός υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ
Ειδήσεις

Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό: Νεκρός υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ

Ζελένσκι: Δηλώνει προσωπικά ευγνώμων στον Τραμπ μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου εναντίον του
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Δηλώνει προσωπικά ευγνώμων στον Τραμπ μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου εναντίον του

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας
Ναυτιλία

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα
Νομίσματα

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών
Αναλύσεις

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ