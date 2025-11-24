Χατζηδάκης στο CEO Initiative 2025: Να είμαστε ενεργά παρόντες στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ελλάδα «έχει κάνει αναμφισβήτητα μεγάλα βήματα στο δημοσιονομικό πεδίο», αλλά πλέον η πρόκληση βρίσκεται στο επίπεδο της καθημερινής οικονομίας και της παραγωγικότητας, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο Fortune Greece CEO Initiative 2025, που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο κ. Χατζηδάκης, σε συζήτηση με την Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Google NA Ευρώπης, τον Παναγιώτη Πολύδωρο, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα στη Mastercard, τον Δρ. Κυριάκο Σαμπατακάκη, Πρόεδρο & CEO Accenture Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας και τον Βασίλη Χατζίκο, CEO Siemens A.E., που συντόνισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Απόστολος Μαγγηριάδης, σημείωσε ότι «η έμφαση πρέπει να δοθεί στο μικροοικονομικό επίπεδο, ώστε να μη σπαταλήσουμε την πρόοδο που πετύχαμε».

Τόνισε ότι η χώρα οφείλει να επιταχύνει στην καινοτομία, τις startups και την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), υπενθυμίζοντας τον νόμο του 2023 με τις «πιο προωθημένες διατάξεις για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα», όπως οι υπεραποσβέσεις 305%. Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική για την ΤΝ και στο «εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης ΦΑΡΟΣ».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το giga factory στη Δυτική Μακεδονία και στο έργο “MITOS”, όπου έχουν χαρτογραφηθεί 4.050 διαδικασίες προς απλούστευση ή κατάργηση — με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης. «Το έχουμε ήδη κάνει πιλοτικά στις συντάξεις, χρησιμοποιώντας ρομποτικά εργαλεία», είπε.

Αναφορικά με τις προκλήσεις της ΤΝ, τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει «να προστατεύσει όσα έχει πετύχει, αλλά και να αλλάξει πιο αποφασιστικά το παραγωγικό της μοντέλο», με έμφαση σε κλάδους όπως φαρμακοβιομηχανία, αγροδιατροφή, logistics και ρομποτική. «Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να είμαστε ενεργά παρόντες στην επανάσταση της ΤΝ. Δεν είναι μόνο το κράτος — οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές, πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις».

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν η οικονομική μεγέθυνση θα συνοδευτεί από απώλειες θέσεων εργασίας, η Γενική Διευθύντρια Google NA Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά την αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά το πώς χρησιμοποιούμε τους αλγορίθμους ώστε να εκτελούμε πιο σύνθετα και παραγωγικά έργα. «Υπάρχει και το δημιουργικό κομμάτι της ΤΝ – και είμαστε ακόμη στην αρχή», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η Google είχε πραγματοποιήσει την πρώτη σχετική έρευνα ήδη από το 2019.

Η ίδια συμφώνησε ότι θα υπάρξει μετακίνηση θέσεων εργασίας, όχι απαραίτητα απώλεια, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Ντέμη Χασάπη από τη DeepMind, ο οποίος, όταν είχε βρεθεί στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα, είχε επισημάνει πως στο μέλλον οι κοινωνίες θα εκτιμούν και θα πληρώνουν περισσότερο επαγγέλματα που σήμερα είναι υποτιμημένα — όπως οι νοσηλευτές και οι δάσκαλοι. «Ίσως δούμε μια μετατόπιση αξίας προς επαγγέλματα που δεν είναι ψηφιακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα της Mastercard, Παναγιώτης Πολύδωρος, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί «κοσμογονικές αλλαγές» στις αγορές και στις πληρωμές, με καταλύτη την ψηφιοποίηση. «Από το 2015, το 40% των συναλλαγών γίνεται πλέον ψηφιακά», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό έχει βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη.

Το σημαντικότερο όμως, όπως είπε, δεν είναι μόνο το άμεσο φορολογικό όφελος — περίπου μισό δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα από τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών — αλλά η αλλαγή κουλτούρας. «Έχουμε οδηγηθεί σε ένα καθεστώς μεγαλύτερης φορολογικής ευσυνειδησίας», ανέφερε. Παρά την πρόοδο, το 43% των συναλλαγών εξακολουθεί να γίνεται με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, η Mastercard επιδιώκει μια συμπεριληπτική ψηφιακή οικονομία. «Δεν θέλουμε μια ψηφιακή οικονομία που αποκλείει κανέναν. Γι’ αυτό θέλουμε να μετατρέψουμε πολλά σημεία εμπόρων σε σημεία ανάληψης μετρητών», εξήγησε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ευκολία και η επιλογή για όλους.

Κοιτώντας μπροστά, εκτίμησε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον την τεχνολογική υποδομή, την ωριμότητα και την κουλτούρα για να μετατραπεί σε χώρα που όχι μόνο υιοθετεί, αλλά και καινοτομεί στις ψηφιακές συναλλαγές — φέρνοντας ως παράδειγμα το agentic commerce. «Είναι μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος και CEO Accenture Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας, Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης τόνισε ότι μέχρι σήμερα η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρωνόταν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας, όμως πλέον το επίκεντρο μετατοπίζεται στο πώς οι οργανισμοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο των δεδομένων τους.

Με βάση τις έρευνες της Accenture, οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πλέον υιοθετήσει την ΤΝ σε επίπεδα αντίστοιχα των ΗΠΑ. «Η τεράστια υστέρηση εντοπίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν το 70% του συνόλου», υπογράμμισε, λέγοντας ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση και στην Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ζήτημα της ψηφιακής κυριαρχίας αποκτά κρίσιμη σημασία — ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. «Στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Δημιουργείται ήδη ένα οικοσύστημα γύρω από τον ΦΑΡΟ», ανέφερε. Το επόμενο μεγάλο βήμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι επενδύσεις γύρω από τα giga factories, τονίζοντας ότι στην Ευρώπη «η ισχύς πρέπει να είναι εν τη ενώσει», με στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κέντρων ΤΝ.

Ο CEO της Siemens A.E., Βασίλης Χατζίκος, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «σε ένα αρχικό αλλά κρίσιμο στάδιο» στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, η ΤΝ εισέρχεται ήδη με ταχύτερο ρυθμό στις μεγάλες επιχειρήσεις και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια «οι ταχύτητες θα αυξηθούν θεαματικά». «Σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για την ανθρωπότητα πριν την ΤΝ και μετά την ΤΝ», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος ειδικά στην Ελλάδα, έκανε λόγο για «μεγάλη ευκαιρία» και για μια στιγμή όπου η χώρα βρίσκεται στη «σωστή τιμή και δυναμική» για να επιταχύνει. Στη Siemens, όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει ήδη περάσει πάνω από 100 πελάτες «στη γλώσσα της μηχανής», ενσωματώνοντας AI σε πραγματικά παραγωγικά περιβάλλοντα.

Η ΤΝ, πρόσθεσε, θα αλλάξει ριζικά και τον βιομηχανικό σχεδιασμό, επιτρέποντας πιο γρήγορη και αποδοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Τα επόμενα χρόνια θα επενδύσουμε πάνω από 1 δισ. ευρώ για να φέρουμε το AI ακόμη πιο έντονα στη γλώσσα των μηχανών», τόνισε, περιγράφοντας μια νέα εποχή για τη βιομηχανική και παραγωγική τεχνολογία.