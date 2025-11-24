Κωνσταντοπούλου για «Ιθάκη»: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Πυρά, βαρείς χαρακτηρισμούς και κατηγορίες περί προδοσίας εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όσα γράφει για την ίδια ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (24/11).

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας, δεσμευόμενη πως θα επανέλθει σύντομα με νέες απαντήσεις. Επιπλέον, χαρακτήρισε «κορυφαία πράξη προδοσίας», την πώληση των υποδομών και των σιδηροδρόμων».

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