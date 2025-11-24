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Συνάντηση Τασούλα - Βιζελέρ (Λουξεμβούργο): Ευχαριστίες για την διαχρονική υποστήριξη στα ελληνικά θέματα
Πολιτική
16:23 - 24 Νοε 2025

Συνάντηση Τασούλα - Βιζελέρ (Λουξεμβούργο): Ευχαριστίες για την διαχρονική υποστήριξη στα ελληνικά θέματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε, νωρίτερα σήμερα 24/11, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου Κλοντ Βιζελέρ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Λουξεμβούργου, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ίδιες απόψεις σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη και τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την εκτίμησή του για τις διαχρονικά υποστηρικτικές θέσεις του Λουξεμβούργου επί θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, επίσης, ότι σε μία περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας, είναι ώρα η διεθνής κοινότητα να εργασθεί συλλογικά και με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο για την επικράτηση συνθηκών ειρήνης και καταλλαγής.

Σχετικά με τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανία, ο κ. Τασούλας υποστήριξε ότι, σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη οφείλει να επιταχύνει το βήμα προς την κατεύθυνση της ενοποίησης και της στρατηγικής αυτονομίας της.

Από πλευράς του, ο κ. Βιζελέρ εξήρε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, υπογραμμίζοντας την συναντίληψη μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου ως προς τις σημαντικές προκλήσεις του σήμερα, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Τέλος, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για τις ελληνικές θέσεις επί κρισίμων ζητημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως το μεταναστευτικό και η προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας, τόνισε ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών και της επικοινωνίας του Κοινοβουλίου της χώρας του με τη Βουλή των Ελλήνων.

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