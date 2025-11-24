Σκληρή μάχη μεταξύ Air France-KLM, Lufthansa και IAG για την ιδιωτικοποίηση της πορτογαλικής TAP

Η ιδιωτικοποίηση της TAP έχει πυροδοτήσει έναν πραγματικό «αερομαραθώνιο» μεταξύ των μεγαλύτερων αεροπορικών ομίλων της Ευρώπης, με Air France-KLM, Lufthansa και IAG να τοποθετούνται επίσημα ως οι βασικοί διεκδικητές του πορτογαλικού εθνικού αερομεταφορέα. Η Λισαβόνα προχωρά δυναμικά το σχέδιο πώλησης μέρους της εταιρείας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον από τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς.

Η IAG, μητρική της British Airways και της Iberia, επιβεβαίωσε ότι κατέθεσε δήλωση ενδιαφέροντος στην Parpública, τον κρατικό φορέα που διαχειρίζεται τις δημόσιες συμμετοχές της Πορτογαλίας. Παρότι χαιρετίζει τη διαδικασία, ο όμιλος επισημαίνει πως υπάρχουν ακόμη «σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται διευκρίνιση πριν ληφθεί απόφαση για επένδυση».

Το έντονο ενδιαφέρον ενισχύθηκε μετά τα αισιόδοξα οικονομικά αποτελέσματα της TAP τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 55,2 εκατ. ευρώ, αποδίδοντάς τα κυρίως στην ισχυρή άνοδο των υπερατλαντικών δρομολογίων.

Η IAG υπογραμμίζει ότι η TAP θα μπορούσε να αποτελέσει «στρατηγικό πλεονέκτημα» εντός του ομίλου, χάρη στο αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας της και στα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Σύμφωνα με τη δήλωση του ομίλου, το επενδυτικό πλάνο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών του και στην ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών, των εργαζομένων και των μετόχων.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης προχωρά σε επόμενο στάδιο, καθώς η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκλεισε στις 22 Νοεμβρίου. Η Parpública έχει στη διάθεσή της χρονικό περιθώριο έως τις 12 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλει στην κυβέρνηση αναλυτική έκθεση με τους ενδιαφερόμενους και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους σε σχέση με τα προαπαιτούμενα.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν να καταθέσουν μη δεσμευτικές προσφορές.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, το πορτογαλικό Δημόσιο σκοπεύει να διαθέσει έως και 44,9% του μετοχικού κεφαλαίου της TAP, με επιπλέον 5% να διατίθεται στους εργαζόμενους, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Το υπόλοιπο ποσοστό του ομίλου θα παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο.

Όταν ανακοινώθηκε επίσημα η διαδικασία, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο είχε τονίσει ότι το ποσοστό που θα πωληθεί θα είναι διαθέσιμο μόνο σε «εταιρείες και ομίλους ικανούς να διασφαλίσουν ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία της TAP». Είχε μάλιστα εκφράσει την πεποίθηση ότι η διαδικασία θα συγκεντρώσει «ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον», κάτι που ήδη επιβεβαιώνεται.