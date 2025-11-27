Κατάθεση Ντογκούλη στην Εξεταστική: Οι αναφορές σε Βορίδη και Μπαμπασίδη – Αποκάλυψη μηχανισμού εκμετάλλευσης, βλέπει το ΠΑΣΟΚ

Μία ακόμη επεισοδιακή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής εκτυλίχθητε σήμερα, Πέμπτη (27/11), καθώς τα αίματα «άναψαν» όταν ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας Δημήτρης Ντογκούλης, κλήθηκε να εξηγήσει έναν διάλογο, ο οποίος εμπεριέχεται στη δικογραφία, που είχε με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό.

Στον συγκεκριμένο διάλογο, γίνονται αρκετές αναφορές στον «Μάκη», ενώ υπάρχει και ο χαρακτηρισμός «γκάνγκστερ» που αποδίδεται στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μπαμπασίδη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επέμεινε ιδιαίτερα σε ένα σημείο της συγκεκριμένης συνομιλίας, στο οποίο ο μάρτυρας λέει πως ««πρέπει να πάει να βρει τον Μάκη» και νατου μιλήσει σχετικά με τη συμπεριφορά του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη.

Ερωτηθείς σε ποιον «Μάκη» αναφέρεται, ο κ. Ντογκούλης απάντησε χωρίς περιστροφές: «Θα πήγαινα να δω τον Βορίδη». Διευκρίνισε, ωστόσο, λίγο αργότερα πως τελικά η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «γκάνγκστερ» που ο μάρτυρας χρησιμοποίησε για τον κ. Μπαμπασίδη, είπε – επιχειρώντας να το μετριάσει – πως εννοούσε «εκτελεστικότητα», «σκληρή συμπεριφορά» και «μονομερείς αποφάσεις».

Στις πιέσεις της κας Αποστολάκη, η οποία επέμεινε πως «γκάνγκστερ» σημαίνει εγκληματίας, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε τον όρο μεταφορικά για να δείξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο κ. Μπαμπασίδης, δηλαδή «χωρίς συμβουλευτική», όπως είπε.

«Χρησιμοποιώ αυτό για να επισημάνω εκτελεστική δυνατότητα του killer», είπε χαρακτηριστικά

ο κ. Ντογκούλης, επιμένοντας πως έτσι («γκάνγκστερ») «λέμε κι έναν δυναμικό»

Ο διάλογος που φέρεται να εμπεριέχεται στην δικογραφία για τις παραπάνω αναφορές είναι ο παρακάτω:

Ζερβός : Άμα είναι να διαλύσει όλο το σύστημα ο Μπαμπασίδης με τις πλάτες που έχει, θα έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι υπουργοί;

Ντογκούλης: Ο Μπαμπασίδης είναι αυτός που τα κάνει όλα. Είναι γκάνγκστερ και μου είπε και ο Τσιάρας ότι τον έχει γαμ... ένας Μπαμπασίδης

Ζερβός: Ναι τον έχει γαμ..., αλλά δεν κάνει τίποτα

Όσο για τις σχέσεις του με τον κ. Ζερβό, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν ήταν φίλοι, ενώ λίγο αργότερα παραδέχτηκε πως οι σχέσεις τους ήταν «ιδιαίτερες», εντός όμως θεσμικού πλαισίου, επιμένοντας πως δεν ήταν ούτε φίλοι, ούτε κολλητοί. Ανέφερε, παρ' όλα αυτά, ότι συνήθιζαν να μιλούν στο τηλέφωνο κάθε δύο μέρες

Τα «καρφιά» για Neuropublic

«Το 2014 πιστοποιήθηκαμε ως φορείς Α βαθμού. Διαδεχθήκαμε το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης από τη ΠΑΣΕΓΕΣ που διενεργούσε τις δηλώσεις καλλιέργειας με τεχνικό σύμβουλο Neuropublic. Με μια ευφυή πρόσκληση που δημιούργησε νέα οντότητα τη Γαία επιχειρείν μέρος της οποίας αποτελεί η Neuropublic και πιστοποιήθηκαν 121 εταιρίες και συναιτερισμοί φορείς Α και Β βαθμού. Εμείς είμαστε τα πρώτα ανεξάρτητα ΚΥΔ που πιστοποιηθήκαμε με αυστηρούς όρους», είπε αρχικά ο μάρτυρας, αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας των ΚΥΔ, ενώ συνεχίζοντας ανέφερε:

«Το 2017 αρχίζει να έχει 3 οντότητες με νέα πιστοποίηση εισέρχονται νέες εταιρίες που έχουν αυστηρούς όρους και φτάνουμε στο να τροποποιήσουμε τη σύμβαση από 10,55 ευρώ σε 8,55 ευρώ. Το 2020 λήγει η σύμβαση της Γαία ως φορέα συντονισμού και τεχνικού συμβούλου μια διαδικασία που κολλάει στο διαγωνισμό του τεχνικού συμβούλου στο δικαστήριο. Ο οργανισμός μένει χωρίς τεχνικό σύμβουλο και φορέα συντονισμού και το 2020 αρχίζουν και οι πρώτοι τριγμοί στον οργανισμό γιατί προσπαθεί να βρει λύσεις. Το 2021 κάποιος εφευρίσκει μια νέα διαδικασία.»

«Διενεργεί διαγωνισμό για Φορείς υπηρεσιών παροχής. Για να καταστήσουν τον φορέα συντονισμού. Για να μοιραστεί η πίτα και να πάρει ο καθένας το ρόλο του. Επί Μελά κατατίθεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φορείς παροχής υπηρεσιών για βοήθεια στα ΚΥΔ. Ο διαγωνισμός αποσύρεται, οι πελάτες που εξυπηρετούσαμε ήταν πάνω από 200.000 βρεθήκαμε εκτός σύμβασης και δεν έτρεξε ποτέ ο διαγωνισμός με απόφαση του κ. Λιβανού ξαναπιστοποιούνται Γαία και Neuropublic», σημείωσε ακόμη.

«Η Neuropublic υποστηρίζει το σύστημα του ΟΠΕΚΠΕ. Περάσαμε όμως στο άλλο άκρο: ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει τόση εμπιστοσύνη που να δουλεύει με πάνω του δέοντος συνεργασία», ανέφερε ο μάρτυρας σε σχετική ερώτηση και σημείωσε ακόμη πως η Neuropublic, όταν έφτασε στο σημείο μηδέν η υπογραφή της νέας σύμβασης, δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα. «Eμείς στo διαγωνισμό μπήκατε σαν τρίτοι και για να μη πάρουμε μερίδιο της πίτας αλλά έπεσε ο διαγωνισμός», ανέφερε.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι η σημερινή κατάθεση του μέλους της γραμματείας Αγροτικού της ΝΔ, Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος με την παράταξη της ΔΑΚΕ και ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα, Δημητρίου Ντογκούλη, «φώτισε κρίσιμες πλευρές ενός οργανωμένου μηχανισμού αλλοίωσης, χειραγώγησης και πολιτικής εκμετάλλευσης των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Ο κ. Ντογκούλης», υπογραμμίζουν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «εμφανίζεται σε νόμιμες επισυνδέσεις να συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλος της ΝΔ και κομματάρχη του κ. Αυγενάκη κ. Ζερβό, σε εξαιρετικά φιλικό και οικείο ύφος, παρά τον ισχυρισμό του ότι είχαν αποκλειστικά υπηρεσιακή σχέση».

«Στις συνομιλίες αυτές αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης μέλος της ΝΔ, κ. Μπαμπασίδη, περιγράφοντας έναν μηχανισμό παράνομου χρηματισμού και διαπλοκής», τονίζουν, ενώ δεν αφήνουν ασχολίαστη και την ερμηνεία που έδωσε ο κ. Ντογκούλης στον όρο «γκάνγκστερ».

«Ιδιαίτερης σημασίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, «είναι η επιβεβαίωση από τον ίδιο ότι ο ‘Μάκης’ που αναφέρεται στις επισυνδέσεις (Οκτώβριος 2024) και τον οποίο θα επισκεπτόταν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο κ. Βορίδης. Παραδοχή που διαψεύδει αμετακλήτως τον ισχυρισμό του κ. Βορίδη ότι μετά την μετακίνηση του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικής πολιτικής».

«Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη και όσα επεσήμανε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή είχε ενεργότατη και συνεχή εμπλοκή στα ζητήματα των επιδοτήσεων και των αγροτικών θεμάτων εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρμόδιος υπουργός. Μάλιστα, προκύπτει ότι επιδιώχθηκε επικοινωνία μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινιστεί με ποιού τις πλάτες κινείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπαμπασίδης», υπογραμμίζουν.

Ακόμη, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν και την παραδοχή του μάρτυρα πως υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον κατηγορούμενο, επικεφαλής έτερου ΚΥΔ, κ. Καλφούτζο και πως ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη.

Υπογραμμίζουν, δε, πως στο ερώτημα γιατί αναφέρεται ως « παρτάκιας» στις συνομιλίες Ζερβού-Βενιεράκη και τι ακριβώς έπαιρνε προκλητικά ως «παρτάκιας» , δεν μπόρεσε να απαντήσει.

Τέλος, επισημαίνουν και μία αντίφαση σχετικά με την υπάλληλο του κ. Ντογκούλη, κα Μπεκιάρη, η οποία διαπιστώθηκε ότι καταχράστηκε παράνομα επιδοτήσεις και αποπέμφθηκε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε στην κατάθεσή του πως ο ίδιος «εκδίωξε» την κα Μπεκιάρη, όταν το αντιλήφθηκε. Ωστόσο, απαντώντας στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, παραδέχτηκε πως ο σύζυγος της κας Μπεκιάρη, Στέλιος Σταμούλης, παραμένει κανονικά στην εταιρεία και στο ρόλο που από πριν κατείχε, ως κεντρικό στέλεχος και καταχωρητής όλης της εταιρείας του, δηλαδή, όπως επισημαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.