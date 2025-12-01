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Χαρίτσης: Εικόνες ντροπής στον αγροτικό τομέα - Είμαι θετικός να παραστώ στη βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα
Πολιτική
14:06 - 01 Δεκ 2025

Χαρίτσης: Εικόνες ντροπής στον αγροτικό τομέα - Είμαι θετικός να παραστώ στη βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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O επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, άσκησε σήμερα (1/12) έντονη κριτική στην κυβέρνηση αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Μίλησε για «εικόνες ντροπής» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κοροϊδεύει τους αγρότες καθυστερώντας συστηματικά τις πληρωμές».

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι, παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις περί προόδου, «το μισό ποσό της βασικής ενίσχυσης δεν έχει ακόμη καταβληθεί», ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, τον ΕΛΓΑ και την κρίση της ευλογιάς.

Ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση αποδίδει τις καθυστερήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει τις ευθύνες της, επισημαίνοντας πως ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά κυβερνητική, ακόμη και για τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων», αποκαλύπτοντας πως πρόσφατα του ασκήθηκε μήνυση από την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας επειδή επισκέφθηκε αγροτικό μπλόκο.

Ακόμη, προειδοποίησε ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα οδηγεί σε «εξαφάνιση» των παραγωγών και επανέλαβε τον κίνδυνο «επισιτιστικής κρίσης» εάν δεν υπάρξει άμεση κυβερνητική παρέμβαση. Υπενθύμισε δε ότι έχει ήδη καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική κρίση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

«Σημαντική ιστορική καταγραφή» το βιβλίο Τσίπρα

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι συνιστά «μια σημαντική καταγραφή μιας ολόκληρης ιστορικής πορείας από το βασικό της πρωταγωνιστή». Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο 2015-2019, μιλώντας για την «τιτάνια προσπάθεια» αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και εξόδου από τα μνημόνια.

Σε ερώτηση για την προσωπική αναφορά που κάνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο για τα γεγονότα του 2023, ο κ. Χαρίτσης επιβεβαίωσε ότι «περιγράφονται με ακρίβεια» και εξήγησε ότι τότε είχε εισηγηθεί να παραμείνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ηγεσία ως «φυσικός ηγέτης», επειδή δεν υπήρχαν οι συνθήκες για βιώσιμη ενότητα. «Λάβαμε μια πολιτική απόφαση με κόστος, αλλά αναγκαία για να μπει τέλος στον ευτελισμό της Αριστεράς», πρόσθεσε.

Όσο για το ενδεχόμενο να παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου, δήλωσε ότι το εξετάζει και είναι θετικός, επισημαίνοντας ότι «θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για όλη αυτή την περίοδο που περιγράφει στο βιβλίο».

Για την πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ανέφερε πως «η απάντηση ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση για έναν νέο προοδευτικό πόλο.

Εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και προοπτικές συνεργασιών

Σχολιάζοντας το πολιτικό τοπίο στην Κεντροαριστερά, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι οι εξελίξεις «επιβάλλουν αλλαγές» και ότι χρειάζεται η συγκρότηση ενός ισχυρού αριστερού πόλου που να μπορεί να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά και νικηφόρα με την κυβέρνηση.

Υπενθύμισε ότι η Νέα Αριστερά έχει ήδη παρουσιάσει την πρόταση για ένα «Λαϊκό Μέτωπο» με σαφή προγραμματική βάση, στο οποίο θα συμμετέχουν δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς, με σεβασμό στην αυτονομία κάθε φορέα. Πρόσθεσε ότι «θα επιθυμούσαμε μια σοσιαλδημοκρατία που να θυμίζει περισσότερο τον Σάντσεθ και λιγότερο τις δεξιόστροφες εκδοχές στην Ευρώπη».

Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη εκδήλωση που είχε τη συμμετοχή της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσώπων από το χώρο Κόκκαλη και μήνυμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντάς την «επιτυχημένη και ουσιαστική συζήτηση για την κλιματική κρίση».

Τέλος, απαντώντας στις εσωκομματικές φωνές που ζητούν αυτόνομη πορεία, ξεκαθάρισε ότι όλες οι απόψεις συζητούνται «ανοιχτά, δημοκρατικά και δημόσια», χωρίς παρασκηνιακές διαδικασίες, και ότι η τελική στρατηγική θα αποφασιστεί με αποκλειστικό γνώμονα «την υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας».

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