Μητσοτάκης από Λονδίνο: Προτεραιότητα η δημοσιονομική πειθαρχία και η μείωση χρέους – Εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, από το Συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο τη Δευτέρα (1/12), έντονη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2027, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα στην οικονομία και πως η κυβερνητική πορεία των τελευταίων ετών ενισχύει τη θέση της χώρας στην Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη μοναδική πολιτική δύναμη με ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Παράλληλα επεσήμανε ότι η δυνατότητα της Ελλάδας να διεκδικεί πλέον την προεδρία του Eurogroup δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση αποτυπώνει, όπως είπε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας στην Ευρώπη. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του πως το κυβερνητικό έργο θα αναγνωριστεί από τους πολίτες.

«Η Ελλάδα τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις, επιτυγχάνοντας σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά διαθέτει επίσης δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει τις οικογένειες, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, και να συνεχίσει να προωθεί μια ατζέντα που ευνοεί την ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ακόμη: «Πιστεύω ότι είναι αυτός ο συνδυασμός δημοσιονομικής σταθερότητας και πολύ ταχείας μείωσης του χρέους μας ως ποσοστό του ΑΕΠ -πιστεύω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές μου υποχρεώσεις».

Σχετικά με τα δημοσιονομικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της, επιτυγχάνοντας ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ διατηρεί ταυτόχρονα χώρο για παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών μέσω φοροελαφρύνσεων. Επισήμανε πως η Ελλάδα εξακολουθεί να φέρει το βάρος του μεγάλου χρέους που άφησε πίσω της η κρίση και ότι αποτελεί προσωπική του ευθύνη να μη μεταβιβαστεί αυτό το βάρος στις επόμενες γενιές.

«Θεωρώ ότι η ανάπτυξή μας σήμερα είναι ποιοτικά διαφορετική. Στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για μια ιστορία σύγκλισης. Εξέτασα τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat όσον αφορά στο πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Τονίζω το «καθαρό» επειδή έχουμε μειώσει σημαντικά τους φόρους. Έχουμε δει μια αύξηση, αφού συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό, πρόκειται δηλαδή για το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, κατά 22% τα τελευταία έξι χρόνια».

Στη συζήτηση για την ανάπτυξη, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το σημερινό αναπτυξιακό μοντέλο διαφέρει ποιοτικά από το παρελθόν. Ανέφερε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 22% την τελευταία εξαετία, εξέλιξη που θεωρεί ένδειξη σύγκλισης με την Ευρώπη. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εισέλθει στο τρίτο έτος της θητείας της, και ότι δεν προτίθεται να επιβραδύνει την πορεία αυτή ενόψει εκλογών.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η ΝΔ, το ποσοστό τους ως προς το ΑΕΠ βρισκόταν στο 11%, έναντι 21% στην ΕΕ, και ότι σήμερα έχει ανέλθει στο 17%. Όπως είπε, στόχος είναι να ξεπεραστεί το 20% την επόμενη πενταετία, με ένα συνολικό σχέδιο που εκτείνεται έως το 2030 και –όπως σημείωσε– ακόμη και έως το 2040.

«Όταν αναλάβαμε την εξουσία, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 21%. Είχε υπάρξει καθαρή απώλεια σχηματισμού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Τώρα βρισκόμαστε στο 17%. Έχουμε, λοιπόν, σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο 20% ή και παραπάνω. Αυτή, για μένα, είναι μια ατζέντα, όχι μόνο για το επόμενο έτος, αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Διότι, κοιτάζοντας τον εκλογικό κύκλο, έχω ένα πολύ σαφές σχέδιο για το πού πρέπει να πάμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει λοιπόν να οραματιστούμε πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Ή, αν θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος, πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2040».

Αναφορά έκανε και στον νέο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας επιτρέπει ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Με αφορμή την υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, επεσήμανε ότι η ίδια η διεκδίκηση αποδεικνύει πόσο έχει αλλάξει η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.

Τέλος, σχολίασε ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η πολιτική λειτουργία παρουσιάζει δυσκολίες, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει σταθερότητα που, όπως είπε, θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές του 2027. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για λόγους ασφάλειας και ευημερίας και ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη με πειστικό σχέδιο. Θύμισε, δε, πως πριν από τις εκλογές του 2023 είχε δεχθεί σκεπτικισμό για το εάν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, κάτι που τελικά επετεύχθη παρά τις προγνώσεις.

«Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση επειδή η πολιτική (politics) δεν λειτουργεί. Η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τις εκλογές του 2027, καθώς, στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας. Για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις κάλπες του 2027. Και, ασφαλώς, θα ήθελα να επισημάνω στο ακροατήριό μας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Έχω λάβει μέρος στις εργασίες αυτού του συνεδρίου πολλές φορές, θυμάμαι τον σκεπτικισμό που αντιμετώπισα όταν βρέθηκα εδώ πριν τις εκλογές του 2023. Τότε το ερώτημα ήταν: «Θα έχετε απόλυτη πλειοψηφία;». Απαντούσα «ναι». Πολλοί το αμφισβητούσαν αλλά τα καταφέραμε. Θυμάμαι ότι τον Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα παίρναμε 33% και λάβαμε 41%», κατέληξε.