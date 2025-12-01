Ελεύθεροι οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Νίκαιας: Θα απολογηθούν την Πέμπτη

Προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου έλαβαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Μέχρι τότε, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Ο τρίτος συλληφθείς δεν εμφανίστηκε στη δικαστική διαδικασία, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στηρίζοντας τους συναδέλφους τους και διαμαρτυρόμενοι για τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 24ωρα.

Την ίδια ώρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας–Αθηνών παραμένουν σε ισχύ από το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με επίκεντρο τον κόμβο της Νίκαιας.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μεγάλο μπλόκο, με τρακτέρ να έχουν παραταχθεί σε όλο το εύρος του οδοστρώματος, αποκλείοντας πλήρως την κυκλοφορία. Επιπλέον, αναμένονται ενισχύσεις με νέα μηχανήματα από διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλίας και τις γύρω περιφέρειες, γεγονός που δείχνει ότι οι αγρότες προετοιμάζονται για παρατεταμένη παραμονή στον κόμβο.