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Μήνυμα Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Μην πάτε σε τελωνεία και λιμάνια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Πολιτική
11:07 - 02 Δεκ 2025

Μήνυμα Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Μην πάτε σε τελωνεία και λιμάνια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε πως η αστυνομία δεν θα επιτρέψει κατάληψη τελωνείων και λιμανιών, σχολιάζοντας πληροφορίες που θέλουν αγρότες να προβούν σε τέτοιες ενέργειες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει τις επιδοτήσεις του.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης έκανε λόγο για «ζωτικής εθνικής σημασίας υποδομές που δεν μπορεί να παραβιάζεται η λειτουργία τους γιατί παραβιάζεται η λειτουργία και η ασφάλεια της χώρας».

Όπως είπε, μάλιστα, στον ΣΚΑΪ, χθες, Δευτέρα που «επιχείρησαν κάποιοι αγρότες σε τελωνειακό σταθμό και τους ειπώθηκε ότι θα ασκηθούν διώξεις, όχι βία. Όποιος αποφασίσει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξέρει και τις συνέπειες».

Το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι κατοχυρωμένος και συνταγματικό, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσιάζοντας το στοιχείο ότι «μόνο φέτος στην Αθήνα έχουμε 1.700 διαδηλώσεις εκ των οποίων οι 450 αφορούσαν το παλαιστινιακό με διαρκές κλείσιμο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Από εκεί και πέρα δύο πράγματα θέλω να πω ως προϋποθέσεις για την άσκηση αυτού του δικαιώματος:
- όχι άσκηση βίας. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και όποιος την ασκεί, παραβιάζει τη δημοκρατική τάξη
- το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κρίσιμες δομές που δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια».

«Δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση που θα εμποδίσει διέλευση αγαθών και ανθρώπων. Δεν είναι απλώς θα συλληφθούν όταν πας και καταλαμβάνεις τελωνείο που είναι είσοδος έξοδος της χώρας τα πράγματα είναι σοβαρά και κοστίζουν πολύ. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
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Παράλληλα τόνισε ότι «όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος και αυτό δεν πρέπει να το ανεχθούμε».

Με αφορμή, δε, «ένα επεισόδιο την Κυριακή στη Λάρισα, στον Πλατύκαμπο, είδαν όλοι τι συνέβη και σε ό,τι αφορά την άσκηση βιας και τον αστυνομικό που γρονθοκοπήθηκε, και αυτός εργαζόμενος είναι, γιατί να γίνεται σάκος του μποξ;» είπε ότι «το θεωρώ λήξαν, από την πλευρά της ΕΛΑΣ δεν υπάρχει καμία διάθεση σύγκρουσης. Είμαστε στη λογική της συνεννόησης αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ανέφερα πριν».
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