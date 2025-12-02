ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προχειρότητα και αδιαφάνεια στο AntiNero: Καταγγελίες Μανιάτη στην επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου
Πολιτική
17:40 - 02 Δεκ 2025

Προχειρότητα και αδιαφάνεια στο AntiNero: Καταγγελίες Μανιάτη στην επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Προχειρότητα, αδιαφάνεια, παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κακοδιοίκηση» κατήγγειλε παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα AntiNero για την προστασία των δασών, ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γ. Μανιάτης.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία 212 συλλογικοτήτων και πολιτών για το κυβερνητικό πρόγραμμα AntiNero, «πρόληψης και προστασίας» δασικών οικοσυστημάτων ύψους 400.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο η Ελλάδα αλλά και τις ανυπολόγιστες οικονομικές και περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούν, επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ένα τέτοιο έργο ζωτικής σημασίας. Όπως σημείωσε:

  • Έργα του AntiNero δεν υλοποιούνται με βάση τις προβλεπόμενες δασικές μελέτες, αλλά χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και με μόνο γνώμονα το κέρδος.
  • Η εφαρμογή του προγράμματος παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, καθώς και διαδικασίες αδειοδότησης.
  • Οι εργασίες «καθαρισμού»βιομάζας των δασών, πραγματοποιούνται στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους πυρκαγιών.
  • Η αδιαφάνεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος είναι πρωτοφανής.

Ο Γ. Μανιάτης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δημοσιονομική «διόρθωση - πρόστιμο» σχεδόν 30.000.000 που επέβαλλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για παράνομη τεχνητή κατάτμηση συμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης του AntiNero. «Μια διόρθωση που για ακόμα μια φορά θα κληθούν να την πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι» όπως σημείωσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ με νόημα.

«Τα δάση μας δεν είναι διαχειριστικά αντικείμενα αλλά φυσικός χώρος ζωής κοινοτήτων, ειδών, πολιτισμού και ιστορίας. Μέσα στην κλιματική κρίση, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της κοινωνίας μας» τόνισε ο Γ. Μανιάτης υπογραμμίζοντας με έμφαση «Η συγκεκριμένη αναφορά των πολιτών είναι μια κραυγή αγωνίας αλλά και πράξη δημοκρατικής δύναμης. Οφείλει να γίνει φωνή λογοδοσίας και υπεράσπισης της φύσης και της δημοκρατίας. Σήμερα η ευθύνη αυτή βρίσκεται στα χέρια μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 17:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπουργείο Δικαιοσύνης - Κληρονομικό δίκαιο: Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου νομοσχέδιου
Ειδήσεις

Υπουργείο Δικαιοσύνης - Κληρονομικό δίκαιο: Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου νομοσχέδιου

ΣΥΡΙΖΑ: 4 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς
Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: 4 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι
Ειδήσεις

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας
Πολιτική

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ