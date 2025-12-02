Προχειρότητα και αδιαφάνεια στο AntiNero: Καταγγελίες Μανιάτη στην επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου

«Προχειρότητα, αδιαφάνεια, παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κακοδιοίκηση» κατήγγειλε παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα AntiNero για την προστασία των δασών, ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γ. Μανιάτης.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία 212 συλλογικοτήτων και πολιτών για το κυβερνητικό πρόγραμμα AntiNero, «πρόληψης και προστασίας» δασικών οικοσυστημάτων ύψους 400.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο η Ελλάδα αλλά και τις ανυπολόγιστες οικονομικές και περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούν, επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ένα τέτοιο έργο ζωτικής σημασίας. Όπως σημείωσε:

Έργα του AntiNero δεν υλοποιούνται με βάση τις προβλεπόμενες δασικές μελέτες, αλλά χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και με μόνο γνώμονα το κέρδος.

Η εφαρμογή του προγράμματος παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, καθώς και διαδικασίες αδειοδότησης.

Οι εργασίες «καθαρισμού»βιομάζας των δασών, πραγματοποιούνται στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους πυρκαγιών.

Η αδιαφάνεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος είναι πρωτοφανής.

Ο Γ. Μανιάτης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δημοσιονομική «διόρθωση - πρόστιμο» σχεδόν 30.000.000 που επέβαλλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για παράνομη τεχνητή κατάτμηση συμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης του AntiNero. «Μια διόρθωση που για ακόμα μια φορά θα κληθούν να την πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι» όπως σημείωσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ με νόημα.

«Τα δάση μας δεν είναι διαχειριστικά αντικείμενα αλλά φυσικός χώρος ζωής κοινοτήτων, ειδών, πολιτισμού και ιστορίας. Μέσα στην κλιματική κρίση, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της κοινωνίας μας» τόνισε ο Γ. Μανιάτης υπογραμμίζοντας με έμφαση «Η συγκεκριμένη αναφορά των πολιτών είναι μια κραυγή αγωνίας αλλά και πράξη δημοκρατικής δύναμης. Οφείλει να γίνει φωνή λογοδοσίας και υπεράσπισης της φύσης και της δημοκρατίας. Σήμερα η ευθύνη αυτή βρίσκεται στα χέρια μας».