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Έκτακτα μέτρα για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα
Ειδήσεις
23:04 - 03 Δεκ 2025

Έκτακτα μέτρα για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παίρνει τα μέτρα της, ενόψει της κακοκαιρίας με έντονες βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως επισημαίνεται, μετά τη συνεδρίαση, στις 13:30, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, θα συγκαλέσει έκτακτη διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, που συνεδρίασε και σήμερα:

  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

  • Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά και θα είναι δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού και νοτίου Αιγαίου — με έμφαση στη Σαντορίνη — και τα Δωδεκάνησα, κυρίως τη Ρόδο.

Μετά και την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε από σήμερα σε κατάσταση Red Code εννιά περιφέρειες έως το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με έμφαση στις ΠΕ Θήρας και Ρόδου), Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας (ιδιαίτερα Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα θέτει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και έχει ήδη αυξήσει την ετοιμότητα των υπηρεσιών του στις περιοχές όπου προβλέπεται να εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους ώστε να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν πιθανές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν από την Πέμπτη 04/12 έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 06/12, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ σε αρκετές περιοχές θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, που την Παρασκευή στα νοτιοανατολικά νησιά θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με βάση τον δείκτη RPI, κατατάσσει το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 στην Κατηγορία 5 (Ακραία). Το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων, τα οποία θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 00:43
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