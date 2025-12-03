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Τραμπ: Συνάντηση με τον CEO της Nvidia
Ειδήσεις
22:50 - 03 Δεκ 2025

Τραμπ: Συνάντηση με τον CEO της Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Τετάρτη (3/12)  με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, για να συζητήσουν θέματα ελέγχου εξαγωγών.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters. Ωστόσο, ο Χουάνγκ βρισκόταν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για συναντήσεις με νομοθέτες, όπου τους ενημέρωσε ότι οι κανονισμοί των ΗΠΑ κατά πολιτεία θα επιβραδύνουν την πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως δήλωσε στο CNBC.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο podcaster Τζο Ρόγκαν δημοσίευσε μια συνέντευξη σχεδόν τριών ωρών με τον Χουάνγκ, στην οποία ο διευθύνων σύμβουλος της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο επαίνεσε τον Τραμπ και είπε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

«Κάθε φορά που καλούσα, αν χρειαζόμουν κάτι, ήθελα να εκφράσω κάποια ανησυχία ή να πω κάτι που είχα στο μυαλό μου, ήταν πάντα διαθέσιμοι», δήλωσε ο Χουάνγκ στο podcast.

Ο Χουάνγκ ανέφερε επίσης ότι, ενώ είναι στα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να αναπτύξουν την τεχνητή νοημοσύνη πριν από άλλες χώρες, μπορεί να μην υπάρχει κάποιο εμφανές σημείο καμπής στο οποίο μια μόνο χώρα να κερδίσει τον αγώνα.

«Νομίζω ότι πιθανότατα θα είναι πολύ πιο σταδιακό από ό,τι νομίζουμε», είπε ο Χουάνγκ. «Δεν θα είναι μια στιγμή. Δεν θα είναι σαν να έφτασε κάποιος και κανείς άλλος δεν έχει… Νομίζω ότι θα είναι πράγματα που απλώς βελτιώνονται όλο και περισσότερο, όπως γίνεται με την τεχνολογία».

Ο Χουάνγκ αναμένεται επίσης να απευθύνει λόγο αργότερα την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, σε εκδήλωση που διοργανώνει το Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Σπουδών (Center for International and Strategic Studies), μια δεξαμενή σκέψης (think tank).

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