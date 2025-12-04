Κεφαλογιάννης: Εγκαινίασε Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Χαλανδρίου

Ο νέος Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων, μια σύγχρονη δομή στήριξης πολιτών και στελεχών πρώτης γραμμής σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων, εγκαινιάστηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής στο Χαλάνδρι. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και τον πρόεδρο της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger.

Στον Κόμβο θα αποθηκεύονται τρόφιμα, νερό και βασικά αγαθά για την κάλυψη αναγκών πολιτών και στελεχών της πρώτης γραμμής, είναι δωρεά της Lidl Ελλάς προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τίθεται στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και η εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση για σταθερό ετήσιο ανεφοδιασμό.

Ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς τη Lidl Ελλάς και ανέδειξε τη σημασία της νέας δομής, επισημαίνοντας ότι ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων αποτελεί «μια σύγχρονη και ζωτικής σημασίας αποθήκη, που παραδίδεται στο υπουργείο κατά πλήρη κυριότητα και χρήση, ενισχύοντας μόνιμα τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες». Τόνισε επιπλέον, ότι σε περιόδους πίεσης, όταν ο χρόνος είναι κρίσιμος και οι ανάγκες αυξάνονται ραγδαία, «ο χώρος αυτός θα παρέχει τρόφιμα, νερό, είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής, όλα όσα απαιτούνται ώστε να στηριχθούν οι πολίτες αλλά και οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, τις πρώτες ώρες μιας φυσικής καταστροφής».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι στο υπουργείο «εργαζόμαστε καθημερινά για μια Πολιτική Προστασία που δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση, αλλά προλαμβάνει, προετοιμάζει και οργανώνει την εθνική ανθεκτικότητα», επισημαίνοντας ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται σύγχρονα εργαλεία, υποδομές και ισχυρές συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο ανθρώπινο σκέλος, τονίζοντας ότι «η στήριξη αυτή απευθύνεται στους πολίτες, αλλά και στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες. Για αυτούς τους ανθρώπους, η διαθεσιμότητα βασικών πόρων δεν είναι απλώς διευκόλυνση, είναι κρίσιμος παράγοντας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας».

Ο πρόεδρος της εταιρείας από την πλευρά του ανέφερε ότι «επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στην Ελλάδα και τους πολίτες της» και τόνισε ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης αποτυπώνεται στην αξία που επιστρέφει στην κοινωνία διευκρινίζοντας πως ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων αποτελεί μια επένδυση 400.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε, τα 200.000 ευρώ διατέθηκαν για τη μελέτη και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του χώρου, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ για τον αρχικό, πλήρη ανεφοδιασμό της αποθήκης με προϊόντα πρώτης ανάγκης της Lidl, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα Sphere. Ο Κόμβος θα φιλοξενεί τρόφιμα, νερό και είδη υγιεινής που θα είναι άμεσα διαθέσιμα τόσο στους πληγέντες όσο και στο προσωπικό της πρώτης γραμμής.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ευχαρίστησε την εταιρεία, λέγοντας ότι η συνεισφορά της είναι πράξη στήριξης προς την ελληνική κοινωνία και ότι ο νέος χώρος θα συμβάλει στην άμεση διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης τόσο σε πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές όσο και στις επιχειρησιακές δυνάμεις που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

Στα εγκαίνια παρέστησαν, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Μπαλάφας, ο συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Παππάς, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, αρχιπύραρχος Βικέντιος Μαρινάκης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος και στελέχη της εταιρείας Lidl Ελλάς.