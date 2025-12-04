Τσίπρας: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και του δώρησε την «Ιθάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση σήμερα 4/12 με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, σε ένα τετ α τετ που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Κατά τη συζήτησή τους, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν την Ελληνική Ομογένεια στις ΗΠΑ, τις θρησκευτικές ελευθερίες, καθώς και θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις τρέχουσες διεθνείς και εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, με έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός εκτός συνόρων.

Ο Αλέξης Τσίπρας προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο ως δώρο ένα αντίτυπο του νέου βιβλίου του, χειρονομία που ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμοιβαία δέσμευση για συνέχιση της επικοινωνίας και συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό και τον ρόλο της Εκκλησίας στην υποστήριξη των κοινοτήτων της Διασποράς.