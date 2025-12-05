Καιρίδης: Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη - Η Τουρκία ενοχλείται από την υπεροπλία μας

Σχολιάζοντας την αντίδραση της Τουρκίας στο νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε ότι η στοχοποίηση του υπουργού δεν είναι νέα φαινόμενο. «Η χώρα μας προχωρά σε ουσιαστική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με drones, ψηφιακά συστήματα και ανανέωση της πολεμικής βιομηχανίας», σημείωσε.
Ο καθηγητής επισήμανε την υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, καθώς η χώρα προχωρά στην παράδοση του 48ου F-16 Viper και στην απόκτηση 24 Rafale, ενώ αναμένεται η ενίσχυση με F-35. «Η Τουρκία παραμένει πίσω, δεν έχει ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις των F-16 και αντιμετωπίζει προβλήματα με τα Eurofighter. Αυτή η υπεροπλία μας δημιουργεί δυσφορία στην Άγκυρα», τόνισε.
Σε σχέση με το πρόγραμμα SAFE, από το οποίο η Τουρκία έμεινε εκτός, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή μόνο χωρών που πληρούν τα κριτήρια, υπενθυμίζοντας ότι και η Βρετανία παραμένει εκτός. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία των ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραμμάτων, που θα φτάσουν τα 6,8 τρισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη βιομηχανία στην Ευρώπη.
Ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε υπερβολική την τουρκική εκτίμηση ότι η Ελλάδα αποτελεί απειλή, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις έχουν στόχο αποκλειστικά την αποτροπή και την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας.