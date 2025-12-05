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Καιρίδης: Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη - Η Τουρκία ενοχλείται από την υπεροπλία μας
Πολιτική
14:18 - 05 Δεκ 2025

Καιρίδης: Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη - Η Τουρκία ενοχλείται από την υπεροπλία μας

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της για να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για την αποτροπή», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά».

Σχολιάζοντας την αντίδραση της Τουρκίας στο νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε ότι η στοχοποίηση του υπουργού δεν είναι νέα φαινόμενο. «Η χώρα μας προχωρά σε ουσιαστική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με drones, ψηφιακά συστήματα και ανανέωση της πολεμικής βιομηχανίας», σημείωσε.

Ο καθηγητής επισήμανε την υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, καθώς η χώρα προχωρά στην παράδοση του 48ου F-16 Viper και στην απόκτηση 24 Rafale, ενώ αναμένεται η ενίσχυση με F-35. «Η Τουρκία παραμένει πίσω, δεν έχει ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις των F-16 και αντιμετωπίζει προβλήματα με τα Eurofighter. Αυτή η υπεροπλία μας δημιουργεί δυσφορία στην Άγκυρα», τόνισε.

Σε σχέση με το πρόγραμμα SAFE, από το οποίο η Τουρκία έμεινε εκτός, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή μόνο χωρών που πληρούν τα κριτήρια, υπενθυμίζοντας ότι και η Βρετανία παραμένει εκτός. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία των ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραμμάτων, που θα φτάσουν τα 6,8 τρισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη βιομηχανία στην Ευρώπη.

Ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε υπερβολική την τουρκική εκτίμηση ότι η Ελλάδα αποτελεί απειλή, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές κινήσεις έχουν στόχο αποκλειστικά την αποτροπή και την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας.

Άλλωστε, εχθές πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολίασαν τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας τονίζοντας: «Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως «πρόκληση» από οιονδήποτε. Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (casus belli). Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε. Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».
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