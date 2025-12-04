Απάντηση ΥΕΘΑ στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν αγνοούμε το casus belli

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολίασαν τις σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνα για εξάλειψη κάθε απειλής ενάντια στην χώρα.

Όπως τονίζουν οι πηγές του Ελληνικού ΥΕΘΑ: «Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως «πρόκληση» από οιονδήποτε. Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (casus belli).

Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε. Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή ενάντια της χώρας μας

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε προχωρήσει σε απάντηση - σχολιασμό της τοποθέτησης του Νίκου Δένδια για την αναθεώρηση του ελληνικού αμυντικού δόγματος. Στην ανακοίνωση που είχε προηγηθεί από την Άγκυρα, γινόταν λόγος για «απόλυτη προτεραιότητα» της Τουρκίας να διασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου, ενώ τονιζόταν πως «κάθε απειλή κατά της χώρας θα εξαλειφθεί».

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο έντονης κριτικής και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα φιλοκυβερνητικά, τα οποία τον κατηγορούν ότι η εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων στο Αιγαίο συνιστά παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και δημιουργεί κινδύνους για την Τουρκία.