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Το πανόραμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις
Magazino
12:59 - 07 Δεκ 2025

Το πανόραμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. 

Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους. Οι αγώνες των ομίλων θα διεξαχθούν σε 16 πόλεις (11 ΗΠΑ, 2 Καναδάς, 3 Μεξικό), ενώ τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες είναι 16.

Στην επόμενη φάση (32) προκρίνονται οι 2 ομάδες κάθε ομίλου και οι 3 καλύτερες των 8 ομίλων. O τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου (22:00) στο New York New Jersey Stadium.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 (Σε ώρες Ελλάδας)

11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A - Mexico City Stadium

12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A - Estadio Guadalajara
22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Toronto Stadium

13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D - Los Angeles Stadium
07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D - BC Place Vancouver
22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B - San Francisco Bay Area Stadium

14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C - New York New Jersey Stadium
04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C -Boston Stadium
20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E - Houston Stadium
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F - Dallas Stadium

15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E - Philadelphia Stadium
05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F - Estadio Monterrey
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H - Atlanta Stadium
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G - Seattle Stadium

16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H - Miami Stadium
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G - Los Angeles Stadium
07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J - San Francisco Bay Area Stadium
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I - New York New Jersey Stadium

17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I - Boston Stadium
04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J - Kansas City Stadium
20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K - Houston Stadium
23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L - Dallas Stadium

18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L - Toronto Stadium
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K - Mexico City Stadium
07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A - Atlanta Stadium
22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Los Angeles Stadium

19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B - BC Place Vancouver
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A - Estadio Guadalajara
07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D - San Francisco Bay Area Stadium
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D - Seattle Stadium

20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C - Boston Stadium
04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C - Philadelphia Stadium
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F - Estadio Monterrey
20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F - Houston Stadium
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E - Toronto Stadium

21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E - Kansas City Stadium
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η - Atlanta Stadium
22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G - Los Angeles Stadium

22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η - Miami Stadium
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G - BC Place Vancouver
20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J - Dallas Stadium

23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I - Philadelphia Stadium
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι - New York New Jersey Stadium
06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J - San Francisco Bay Area Stadium
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ - Houston Stadium
23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L - Boston Stadium

24 Ioυνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L - Toronto Stadium
05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K - Estadio Guadalajara
22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B - BC Place Vancouver
22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B - Seattle Stadium

25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C - Atlanta Stadium
01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C - Miami Stadium
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α - Estadio Monterrey
04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α - Mexico City Stadium

26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F - Kansas City Stadium
02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F - Dallas Stadium
05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D - Los Angeles Stadium
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D - San Francisco Bay Area Stadium
22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι - Boston Stadium
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι - Toronto Stadium

27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η - Houston Stadium
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η - Estadio Guadalajara
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G - BC Place Vancouver
06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G - Seattle Stadium

28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L - New York New Jersey Stadium
00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L - Philadelphia Stadium
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K - Miami Stadium
02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K - Atlanta Stadium
05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J - Kansas City Stadium
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J - Dallas Stadium
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