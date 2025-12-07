Το πανόραμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις

Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους. Οι αγώνες των ομίλων θα διεξαχθούν σε 16 πόλεις (11 ΗΠΑ, 2 Καναδάς, 3 Μεξικό), ενώ τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες είναι 16.
Στην επόμενη φάση (32) προκρίνονται οι 2 ομάδες κάθε ομίλου και οι 3 καλύτερες των 8 ομίλων. O τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου (22:00) στο New York New Jersey Stadium.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 (Σε ώρες Ελλάδας)
11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A - Mexico City Stadium
12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A - Estadio Guadalajara
22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Toronto Stadium
13 Ιουνίου
07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D - BC Place Vancouver
22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B - San Francisco Bay Area Stadium
14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C - New York New Jersey Stadium
20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E - Houston Stadium
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F - Dallas Stadium
15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E - Philadelphia Stadium
05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F - Estadio Monterrey
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H - Atlanta Stadium
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G - Seattle Stadium
16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H - Miami Stadium
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G - Los Angeles Stadium
07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J - San Francisco Bay Area Stadium
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I - New York New Jersey Stadium
17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I - Boston Stadium
04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J - Kansas City Stadium
20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K - Houston Stadium
23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L - Dallas Stadium
18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L - Toronto Stadium
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K - Mexico City Stadium
07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A - Atlanta Stadium
22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Los Angeles Stadium
19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B - BC Place Vancouver
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A - Estadio Guadalajara
07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D - San Francisco Bay Area Stadium
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D - Seattle Stadium
20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C - Boston Stadium
04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C - Philadelphia Stadium
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F - Estadio Monterrey
20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F - Houston Stadium
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E - Toronto Stadium
21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E - Kansas City Stadium
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η - Atlanta Stadium
22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G - Los Angeles Stadium
22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η - Miami Stadium
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G - BC Place Vancouver
20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J - Dallas Stadium
23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I - Philadelphia Stadium
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι - New York New Jersey Stadium
06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J - San Francisco Bay Area Stadium
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ - Houston Stadium
23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L - Boston Stadium
24 Ioυνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L - Toronto Stadium
05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K - Estadio Guadalajara
22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B - BC Place Vancouver
22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B - Seattle Stadium
25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C - Atlanta Stadium
01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C - Miami Stadium
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α - Estadio Monterrey
04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α - Mexico City Stadium
26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F - Kansas City Stadium
02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F - Dallas Stadium
05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D - Los Angeles Stadium
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D - San Francisco Bay Area Stadium
22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι - Boston Stadium
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι - Toronto Stadium
27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η - Houston Stadium
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η - Estadio Guadalajara
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G - BC Place Vancouver
06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G - Seattle Stadium
28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L - New York New Jersey Stadium
00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L - Philadelphia Stadium
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K - Miami Stadium
02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K - Atlanta Stadium
05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J - Kansas City Stadium
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J - Dallas Stadium