Το πανόραμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις

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Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους. Οι αγώνες των ομίλων θα διεξαχθούν σε 16 πόλεις (11 ΗΠΑ, 2 Καναδάς, 3 Μεξικό), ενώ τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες είναι 16.

Στην επόμενη φάση (32) προκρίνονται οι 2 ομάδες κάθε ομίλου και οι 3 καλύτερες των 8 ομίλων. O τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου (22:00) στο New York New Jersey Stadium.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 (Σε ώρες Ελλάδας)

11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A - Mexico City Stadium



12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A - Estadio Guadalajara

22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Toronto Stadium



13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D - Los Angeles Stadium

07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D - BC Place Vancouver

22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B - San Francisco Bay Area Stadium



14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C - New York New Jersey Stadium

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C -Boston Stadium

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E - Houston Stadium

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F - Dallas Stadium



15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E - Philadelphia Stadium

05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F - Estadio Monterrey

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H - Atlanta Stadium

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G - Seattle Stadium



16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H - Miami Stadium

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G - Los Angeles Stadium

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J - San Francisco Bay Area Stadium

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I - New York New Jersey Stadium



17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I - Boston Stadium

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J - Kansas City Stadium

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K - Houston Stadium

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L - Dallas Stadium



18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L - Toronto Stadium

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K - Mexico City Stadium

07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A - Atlanta Stadium

22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Los Angeles Stadium



19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B - BC Place Vancouver

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A - Estadio Guadalajara

07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D - San Francisco Bay Area Stadium

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D - Seattle Stadium



20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C - Boston Stadium

04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C - Philadelphia Stadium

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F - Estadio Monterrey

20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F - Houston Stadium

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E - Toronto Stadium



21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E - Kansas City Stadium

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η - Atlanta Stadium

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G - Los Angeles Stadium



22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η - Miami Stadium

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G - BC Place Vancouver

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J - Dallas Stadium



23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I - Philadelphia Stadium

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι - New York New Jersey Stadium

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J - San Francisco Bay Area Stadium

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ - Houston Stadium

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L - Boston Stadium



24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L - Toronto Stadium

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K - Estadio Guadalajara

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B - BC Place Vancouver

22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B - Seattle Stadium



25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C - Atlanta Stadium

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C - Miami Stadium

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α - Estadio Monterrey

04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α - Mexico City Stadium



26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F - Kansas City Stadium

02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F - Dallas Stadium

05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D - Los Angeles Stadium

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D - San Francisco Bay Area Stadium

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι - Boston Stadium

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι - Toronto Stadium



27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η - Houston Stadium

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η - Estadio Guadalajara

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G - BC Place Vancouver

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G - Seattle Stadium



28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L - New York New Jersey Stadium

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L - Philadelphia Stadium

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K - Miami Stadium

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K - Atlanta Stadium

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J - Kansas City Stadium

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J - Dallas Stadium