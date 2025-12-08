Κασσελάκης για Καραχάλιο: Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες

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Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε πυράκατά του Νίκου Καραχάλιου, με αφορμή – όπως υποστηρίζει – συνεχείς «φανταστικές» καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας καλεί ακόμη τον κ. Καραχάλιο να αφήσει στην ησυχία τους τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Κάθε μέρα και μια νέα αποκάλυψη από τον κ. Καραχάλιο. Στην αρχή ότι εγώ είμαι πράκτορας της CIA. Τώρα, ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει σύμβουλο μια γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αραμαϊκά και μια αστρολόγο από το Χάρβαρντ.

Τι να πω.

Ο άνθρωπος όπου σταθεί και όπου βρεθεί βλέπει δράκους, φαντάσματα και μυστικές υπηρεσίες.

Σε λίγο θα κυνηγάει καλλικάντζαρους τα Χριστούγεννα στις γειτονιές της Αθήνας.