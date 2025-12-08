Κασσελάκης για Καραχάλιο: Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες

Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας καλεί ακόμη τον κ. Καραχάλιο να αφήσει στην ησυχία τους τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
«Κάθε μέρα και μια νέα αποκάλυψη από τον κ. Καραχάλιο.
Στην αρχή ότι εγώ είμαι πράκτορας της CIA.
Τώρα, ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει σύμβουλο μια γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αραμαϊκά και μια αστρολόγο από το Χάρβαρντ.
Το λέω και πάλι. Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες.
Η φαντασία μπορεί να είναι ανεξάντλητη, αλλά η υπομονή της κοινωνίας όχι».