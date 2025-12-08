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Κασσελάκης για Καραχάλιο: Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες
Πολιτική
15:32 - 08 Δεκ 2025

Κασσελάκης για Καραχάλιο: Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε πυράκατά του Νίκου Καραχάλιου, με αφορμή – όπως υποστηρίζει – συνεχείς «φανταστικές» καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας καλεί ακόμη τον κ. Καραχάλιο να αφήσει στην ησυχία τους τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Κάθε μέρα και μια νέα αποκάλυψη από τον κ. Καραχάλιο.

Στην αρχή ότι εγώ είμαι πράκτορας της CIA.

Τώρα, ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει σύμβουλο μια γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αραμαϊκά και μια αστρολόγο από το Χάρβαρντ.

Τι να πω.
Ο άνθρωπος όπου σταθεί και όπου βρεθεί βλέπει δράκους, φαντάσματα και μυστικές υπηρεσίες.
Σε λίγο θα κυνηγάει καλλικάντζαρους τα Χριστούγεννα στις γειτονιές της Αθήνας.

Το λέω και πάλι. Να βγάλει τον σκασμό και να αφήσει τις οικογένειες των Τεμπών ήσυχες.

Η φαντασία μπορεί να είναι ανεξάντλητη, αλλά η υπομονή της κοινωνίας όχι».

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