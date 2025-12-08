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Γερουλάνος προς κυβέρνηση: Αποτύχατε, πείτε το, συνηθίστε το
Πολιτική
15:28 - 08 Δεκ 2025

Γερουλάνος προς κυβέρνηση: Αποτύχατε, πείτε το, συνηθίστε το

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σήμερα που μπορεί να ισχυριστεί ότι το κυκλοφοριακό στην Αττική είναι έστω και ελάχιστα βελτιωμένο σε σχέση με 6,5 χρόνια πριν. Το αντίθετο λένε και ζούμε όλοι. Ανικανότητα; Αδιαφορία; Καμία σημασία. Η αναποτελεσματικότητά σας έχει σημασία. Το χάος έχει σημασία», σημείωσε χαρακτηριστικά στην αρχή της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης του Κινήματος για το κυκλοφοριακό στην Αττική. 

Ο Παύλος Γερουλάνος υπενθύμισε τη δέσμευση του πρωθυπουργού σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ στις 16 Νοεμβρίου 2023 για «μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας» και «πολύ συγκεκριμένη παρουσίαση παρεμβάσεων» για «τον επόμενο μήνα». Από τότε υπήρξαν αλλεπάλληλες ερωτήσεις των βουλευτών Αττικής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής που ρωτούσαν «πού είναι το κυβερνητικό σχέδιο που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός;», αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης, δύο χρόνια τώρα, «δεν υπήρξε καμία παρουσίαση, καμία στρατηγική, καμία αλλαγή, μόνο σιωπή», υπογράμμισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Είχατε άπλετο χρόνο, ως κυβέρνηση, να κάνετε κάτι με τον κυκλοφοριακό εφιάλτη. Αποτύχατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε το. Αρχίστε να τη συνηθίζετε αυτή την απλή λέξη. Αποτύχατε. Και εδώ».

«Το υπερσυγκεντρωτικό κράτος σκοτώνει την περιφέρεια, γεμίζει ασφυξία την πρωτεύουσα»

Ο Παύλος Γερουλάνος στηλίτευσε και τη συνήθεια κυβερνητικών στελεχών να λειτουργούν ως σχολιαστές της επικαιρότητας, αντί να δίνουν λύσεις: «Υπουργός είπε πρόσφατα: “Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους”. Αλήθεια τώρα; Ωραία. Κανένα πρόβλημα. Να πάμε αλλού! Αλλά πού; Στην Περιφέρεια που ερημώνει κάθε μέρα; Στην Περιφέρεια που εγκαταλείψατε χωρίς κανένα σχέδιο; Στη Θράκη; Στη Δυτική Μακεδονία; Στην Ήπειρο; Στη Θεσσαλία; Στη Στερεά Ελλάδα; Στην Πελοπόννησο; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι 6,5 χρόνια τώρα όλο αρνητικές ειδήσεις ακούμε από την ελληνική ύπαιθρο; Όλο κάτι κλείνει. Σχολεία, ταχυδρομεία, τράπεζες, ακόμα και ATM. Κι αν δεν κλείνει, μαραζώνει. Νοσοκομεία. Τοπικές αγορές. Το αγροτικό επάγγελμα. Ο πληθυσμός. Τυχεροί θα είμαστε να έρθουν στην Αθήνα. Οι πιο πολλοί φεύγουν για άλλες χώρες και πόλεις που τους σέβονται. Όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα, το υπερσυγκεντρωτικό σας κράτος θα σκοτώνει την ελληνική περιφέρεια. Και θα γεμίζει περισσότερη ασφυξία την πρωτεύουσα».

«Μένει σε κάθε πολίτη ο εκνευρισμός, η εξάντληση, η αίσθηση ότι ζει σε μια πόλη που τον τιμωρεί»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση πως πίστεψε και στο κυκλοφοριακό ότι με μπόλικη επικοινωνία «και αυτό θα περάσει» ως πρόβλημα. «Αυτό που λέτε πάντα», είπε και πρόσθεσε: «Αλλά για τον πολίτη δεν «περνάει». Για τον πολίτη μένει. Μένει κάθε πρωί που πρέπει να ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα από το κανονικό. Μένει κάθε απόγευμα που δεν προλαβαίνει να δει το παιδί του. Μένει κάθε μέρα που φτάνει στη δουλειά του εξαντλημένος πριν καν αρχίσει να δουλεύει. Κι αυτός ο εκνευρισμός δεν αφορά μόνο αυτόν που οδηγεί. Αφορά τον πεζό, αφορά τον οδηγό μηχανής, αφορά όλη την πόλη. Κάθε μέρα, από το πρωί ως το βράδυ. Και το ακόμη χειρότερο, αυτός ο εκνευρισμός δεν σταματάει εκεί. Γίνεται, πολλές φορές βία στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο. Μπορεί να μη φταίει μονάχα το κυκλοφοριακό. Αλλά προσθέτει στην ένταση που υπάρχει».

«Το κακό είναι ότι χάσαμε 6,5 χρόνια. Το καλό είναι ότι τελειώνει ο πολιτικός σας χρόνος»

Ολοκληρώνοντας ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει πόλη ανθρώπινη, πόλη λειτουργική «όπως φάνηκε στην πρόσφατη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό, και τις προτάσεις που ακούστηκαν, και από τον Πρόεδρό μας, και από και τον Δήμαρχο της Αθήνας, και από ειδικούς στα διάφορα θέματα». Και πρόσθεσε: «Γιατί η ποιότητα ζωής δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Και στην Αθήνα, οφείλουμε να το κερδίσουμε πάλι. Κύριε Υπουργέ, το κακό είναι ότι χάσαμε ακόμα 6,5 χρόνια στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Το καλό είναι ότι τελειώνει ο πολιτικός σας χρόνος».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 15:33
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