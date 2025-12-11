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Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη με επίκεντρο το Κυπριακό
Πολιτική
15:36 - 11 Δεκ 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη με επίκεντρο το Κυπριακό

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε, την Πέμπτη (11/12), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για το Κυπριακό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

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