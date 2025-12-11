ΝΔ: Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού την Παρασκευή έχει ως εξής:
- Τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
- Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,
- Στις 15:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.
- Λίγο αργότερα, στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.