Πανηγυρική έναρξη στην Εξεταστική: Καταγγελίες Λαζαρίδη για απειλητικά email – Κατηγορίες προς Κωνσταντοπούλου  

Με ένταση ξεκίνησε και η σημερινή (Παρασκευή, 12/12) συνεδρίαση της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να καταγγέλλει εκ νέου τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για επίθεση εις βάρος της κ. Συρεγγέλα, αλλά και εις βάρος του ιδίου.

«Χθες το βράδυ συνέχισε την επίθεση κατά της κ. Συρεγγέλα και είπε ότι συνδέεται, λέει, με κακοποιά στοιχεία, θα κληθεί να το αποδείξει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας πως και ο ίδιος έπεσε θύμα λεκτικής επίθεσης από την ίδια την κ. Κωνσταντοπούλου και συνεργάτες της όσο ακόμη βρίσκονταν στη Βουλή.

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, «χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία, λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης».

Οι κατηγορίες δεν σταμάτησαν εκεί, αφού ο κ. Λαζαρίδης έκανε λόγο για απειλητικά και υβριστικά e-mail που δέχτηκαν χθες το βράδυ βουλευτές της ΝΔ.

Ενδεικτικά, όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της πλειοψηφίαw, μερικές από τις χυδαίες υβριστικές εκφράσεις που περιείχαν τα e-mail ήταν:

«Ό,τι πει η ΝΔ ξεφτίλα, καλύπτεις την εγκληματική οργάνωση, σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα, αλλά στην πράξη λαμόγιο»

«Σου εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι αληταρά»

«Φτου σου καριόλα, σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις, σου εύχομαι να είναι λίγες οι ανάσες σου»

«Ως καλή πουτάνα, τρέχεις να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση»

«Ρε παλιοξεφτιλισμένο σίχαμα, να δείχνουμε τη σκατόφατσά σου να σε δει ο κόσμος»

«Αυτά τα απειλητικά μηνύματα δεν μας φοβίζουν», είπε ο κ. Λαζαρίδης και σημείωσε: «Καθιστούμε υπεύθυνη αν συμβεί κάτι την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και παρακαλώ τον κ. Καζαμία που κάνει το ρεπό της μέχρι την εξέταση του κ. Μπουκώρου να της τα μεταφέρει αυτά. Θα σταλούν στο ηλεκτρονικό έγκλημα και θα βρούμε ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά».

Ακόμη, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι οι συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου βρίσκονται κατ' εξακολούθηση έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η επιτροπή και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.

«Δεν γίνεται να βρίσκονται συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου έξω από την αίθουσα και να παρακολουθούν τις συνομιλίες μας. Επιχειρούν να ακούσουν τι λέμε στα τηλέφωνα. Ξεπερνώ το ότι ξεροσταλιάζουν όρθιοι για το πότε θέλει να πιει η κ. Κωνσταντοπούλου το καφεδάκι της. Να δούμε την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά ούτως ώστε αυτό το θέατρο το παραλόγου να τελειώσει», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι «κύκλοι» της ΝΔ που μέσω διαρροών στα Μέσα κάλεσαν τον κ. Καζαμία να μεταφέρει όλα όσα διαμείφθηκαν στην κα Κωνσταντοπούλου και προειδοποίησαν ότι θα χρησιμοποιηθεί «κάθε νομικό και θεσμικό μέσο».

«Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα. Κι εμείς λαμβάνουμε πολλά τέτοια μηνύματα, δεν τα συνδέουμε με κόμματα» ανέφερε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.