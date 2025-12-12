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Αποστολάκη: Χρεώνουμε προσωπική σχέση στον «Φραπέ» με τον Μητσοτάκη με βάση τους διαλόγους των επισυνδέσεων
Πολιτική
12:52 - 12 Δεκ 2025

Αποστολάκη: Χρεώνουμε προσωπική σχέση στον «Φραπέ» με τον Μητσοτάκη με βάση τους διαλόγους των επισυνδέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, χαρακτήρισε «θλιβερή» την παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη – γνωστού ως «Φραπέ» – στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Παρασκευή (12/12). Υπογράμμισε ακόμη ότι κεντρικό ζήτημα είναι η σχέση του μάρτυρα με την οικογένεια Μητσοτάκη με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις. 

Μεταξύ άλλων, τόνισε στα Παραπολιτικά:

Θλιβερή η εικόνα του Φραπέ στην Εξεταστική και η στάση της ΝΔ που τον προστάτευε στην αρχή

«Ήταν ιδιαίτερη και θλιβερή η χθεσινή ημέρα. Ο κ. Ξυλούρης είχε ξαναυποβάλλει υπόμνημα στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Ξυλούρης ο οποίος απουσίαζε από την πρώτη λίστα μαρτύρων της κυβέρνησης, τον θυμήθηκαν υπό την μεγάλη πίεση του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πρωτίστως από την τεράστια κοινωνική κατακραυγή. Στο υπόμνημά του τότε έλεγε λίγο πολύ αυτά που έλεγε και το χθεσινό του υπόμνημα και ανακοίνωνε ότι δεν θα έρθει, λες και αυτό ήταν στην διακριτική του ευχέρεια. Η κυβέρνηση τότε τον προστάτευσε, τον περιέθαλψε όταν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσανε την βίαια προσαρμογή του. Όταν είδαν και πάλι το μέγεθος της κοινωνικής απαξίωσης, την πίεση την κοινωνική και των κομμάτων της αντιπολίτευσης επανήλθαν με νέα σκηνοθεσία και νέο σχεδιασμό. … Μετά από το δεύτερο σκέλος της σκηνοθεσίας και προκειμένου η κυβέρνηση να «διασκεδάσει» της αλγεινές εντυπώσεις που έχει δημιουργήσει τον ξανα έφερε χθες σε αυτό το θέατρο όπου ήρθε άλλο υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και την ιδιότητα του υπόπτου την οποία η κυβέρνηση έσπευσε να του την αποδώσει».

Στο επίκεντρο οι συνομιλίες που προκύπτουν από τις επισυνδέσεις

«Δεν χρεώνουμε προσωπική σχέση με τον πρωθυπουργό λόγω μιας κουμπαριάς προ 20ετίας, χρεώνουμε προσωπική σχέση βάση των ανατριχιαστικών διαλόγων των επισυνδέσεων. Ο κ. Ξυλούρης επανειλημμένως αναφέρεται στο ότι «θα πάω στο Μητσοτάκη». «Είναι Αθήνα ο Μητσοτάκης;». Λέει στον αδελφό του «πήγαινε στο Μαξίμου να ξεκαθαρίσει ίντα γίνεται, θα μας τελειώσουνε». Προφανώς δεν προτάσσουμε την κουμπαριά, η κουμπαριά είναι μια παράμετρος. Το γεγονός όμως ότι η ΝΔ έσπευσε να του αποδώσει την ιδιότητα του υπόπτου, να αποδεχτεί ότι έχει το δικαίωμα στη σιωπή και μετά με θεατρινισμό και υποκρισία να υποβάλλει ερωτήσεις … αυτό δεν είναι μόνο αντιφατικό, είναι σκηνοθεσία.

Εμείς δεν αποδεχόμαστε ότι έχει το δικαίωμα στη σιωπή ο κ. Ξυλούρης για αυτό και του υποβάλλαμε ερωτήσεις, και έχει ενδιαφέρον ότι σε κάποιες επέλεξε να απαντήσει. Δεν μπορεί να κάνει επιλεκτική χρήση της σιωπής όπου θεωρεί ότι τον συμφέρει και τα λέω όλα αυτά για να αποδείξω την ανύπαρκτη αξιοπιστία του και την μεγάλη ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας που προκειμένου να περισώσει αυτά που δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται να περισώσει τον κάλυψε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο».

Ερωτηθείσα αν ξανασκέφτηκε το ερώτημα που της έθεσε ο κ. Παπαχλιμίτζος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την ένταση με

«Μου ξαναειπώθηκε αυτό το ερώτημα όχι με αυτό το ύφος και αυτό τον τόνο και όχι με αυτή την ανάγκη να ειδοποιηθεί αμέσως η ομάδα αλήθειας. Είναι άποψή μου στην οποία εμμένω υπήρχε ένας σχεδιασμός για την μεταφορά του κέντρου της προσοχής της κοινής γνώμης από τα μείζονα ζητήματα σε ένα αίτημα το οποίο θα τροφοδοτούσε τον κανιβαλισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Απαντώ σε αυτό το ερώτημα ότι τα κλειδιά για τα μπλόκα τα έχει η μόνη υπεύθυνη για τα μπλόκα που είναι η κυβέρνηση».

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