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Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας Στεφανάτου μιλά για «εγκληματική οργάνωση με ναζιστικό πυρήνα»
Πολιτική
12:27 - 12 Δεκ 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας Στεφανάτου μιλά για «εγκληματική οργάνωση με ναζιστικό πυρήνα»

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερη αυστηρότητα και σαφήνεια περιέγραψε η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου, την εικόνα της Χρυσής Αυγής, συνεχίζοντας την εκτενή αγόρευσή της στη δίκη της οργάνωσης σε δεύτερο βαθμό. Η εισαγγελική λειτουργός υπογράμμισε ότι η δράση της Χρυσής Αυγής «πηγάζει από τη ναζιστική ιδεολογία της», αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί το θεμελιώδες κίνητρο των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται τα μέλη της.

Σύμφωνα με την κ. Στεφανάτου, το κόμμα «αποτελούσε το προσωπείο» της εγκληματικής οργάνωσης και οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν μέσα από μια αυστηρή και ιεραρχημένη δομή, με πλήρη υπακοή στην κεντρική ηγεσία. «Τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης», σημείωσε, διαβάζοντας εσωτερικές εγκυκλίους και κανονισμούς που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε διεξοδικά στη ναζιστική κατεύθυνση της Χρυσής Αυγής, κάνοντας μάλιστα ιστορικές αναφορές στην Εταιρεία της Θούλης και στο ιδεολογικό υπόβαθρο του εθνικοσοσιαλισμού. Τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή «αντέγραφε» τη δομή και τα πρότυπα εκείνων των οργανώσεων και πως η ναζιστική ιδεολογία όχι μόνο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά ήταν ο οδηγός των ενεργειών των κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε δηλώσεις και κείμενα του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων ηγετικών στελεχών, στα οποία –όπως είπε– εκφράζεται απερίφραστα η ταύτισή τους με τον ναζισμό και η περιφρόνηση προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία. «Ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος έχει δηλώσει ‘είμαστε ναζιστές’», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Στεφανάτου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες ηγετικών στελεχών να αποστασιοποιηθούν από τη ναζιστική ιδεολογία κατά τη διάρκεια της δίκης. «Πριν καν λαλήσει ο αλέκτωρ τρεις φορές, την αρνήθηκαν», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές είναι προσχηματικές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα στοιχεία που αναδεικνύουν –όπως είπε– τη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων. Κάνοντας αναφορά σε δημόσιες δηλώσεις κατηγορουμένων, σημείωσε ότι μειονότητες «στοχοποιούνταν ως ‘κατσαρίδες’», επισημαίνοντας πως ο αντιρατσιστικός νόμος δεν επιτρέπει την κάλυψη τέτοιας ρητορικής πίσω από το επιχείρημα της ιδιωτικής ιδεολογίας.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας παρουσίασε επίσης το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία μετά τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, τονίζοντας ότι για τους κατηγορούμενους εφαρμόζεται η ευμενέστερη διάταξη τόσο ως προς τις ποινές όσο και ως προς τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

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