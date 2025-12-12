Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται η Κωνσταντοπούλου: Καταγγελίες εναντίον της στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Νικολακόπουλος. Όπως ανέφερε, θα θέσει το ζήτημα στα μέλη της επιτροπής μετά τις «συνεχείς διακοπές» της κ. Κωνσταντοπούλου «σε σχεδόν όλους τους συναδέλφους».

Η απόφαση αυτή έρχεται εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης που ξέσπασε στην εξεταστική επιτροπή, με αφορμή σειρά καταγγελιών που παρουσίασε νωρίτερα ο εισηγητής της ΝΔ, Μάκης Λαζαρίδης, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες και καταδικαστέες συμπεριφορές» εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι τέσσερις καταγγελίες Λαζαρίδη

Ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε τέσσερις σοβαρές καταγγελίες:

Σεξιστική επίθεση προς τη βουλευτή και αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, αναφέροντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου της είπε «σιγά να μη σκίσεις κανένα καλσόν». Παράλληλα, δήλωσε ότι σε τηλεοπτική της εμφάνιση την κατηγόρησε πως «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία», κάτι που «θα κληθεί να αποδείξει στα δικαστήρια». Φραστικές επιθέσεις προς τον ίδιο, τον βουλευτή της ΝΔ Φίλιππο Φόρτωμα και άλλα μέλη της επιτροπής, αναφέροντας ότι σε διάδρομο της Βουλής η κ. Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη». Απειλητικά email που έλαβαν όλα τα μέλη της ΝΔ στην εξεταστική, με ύβρεις και ευχές για σωματική βλάβη. Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι τα μηνύματα θα διαβιβαστούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και δήλωσε πως «καθιστά υπεύθυνη» την κ. Κωνσταντοπούλου για «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε μέλος της επιτροπής». Παρουσία συνεργατών της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, με τον ισχυρισμό ότι «παρακολουθούσαν τις συνομιλίες» των βουλευτών.

Ο εισηγητής της ΝΔ κατέληξε ότι «η επιτροπή οφείλει να εξετάσει συνολικά την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου», ώστε «να τελειώσει αυτό το θέατρο του παραλόγου», επισημαίνοντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτοί χαρακτηρισμοί όπως «γκάνγκστερ», που, όπως είπε, απηύθυνε στους κ. Κτιστάκη και Φόρτωμα.

Οι αντιδράσεις από τα κόμματα

Η συζήτηση προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «απαράδεκτα», προσθέτοντας πως «ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος».

Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι η ουσία της υπόθεσης αποσιωπάται. Όπως ανέφερε, ο μάρτυρας Ξυλούρης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, «απείλησε να σκοτώσει» την κ. Κωνσταντοπούλου και παρόλα αυτά δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Κατήγγειλε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και η πρόεδρος της Πλεύσης έχουν δεχτεί φραστικές επιθέσεις. Σχετικά με τους χαρακτηρισμούς της προς μέλη της ΝΔ, είπε ότι «κανένας σεξισμός δεν υπήρχε» και ότι σεξιστικός ήταν αντίθετα παλαιότερος σχολιασμός άλλου βουλευτή προς την κ. Κωνσταντοπούλου.

Για τα απειλητικά μηνύματα, ο κ. Καζαμίας σημείωσε ότι και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας λαμβάνουν αντίστοιχα, αλλά «δεν τα συνδέουμε απαραίτητα με τη ΝΔ», καλώντας τον κ. Φόρτωμα να ανακαλέσει τον όρο «κόκκινος φασισμός».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Αποστολάκη, έκανε λόγο για «επιχείρηση συμψηφισμού ακραίων επιθέσεων και απρέπειας», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, υπογράμμισε ότι τέτοιες συμπεριφορές «δικαιολογημένα κάνουν τους πολίτες να γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική».

Η βουλευτής του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου, χαρακτήρισε «προκλητικό και απαράδεκτο» το περί «κόκκινου φασισμού», ζητώντας από τη ΝΔ να το ανακαλέσει.

Τέλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νίκος Ηλιόπουλος, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μια διαδικασία «που μετατρέπει την επιτροπή σε ατελείωτο καβγά», καλώντας τα μέλη να επαναφέρουν τη σοβαρότητα των εργασιών.