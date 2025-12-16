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Klarna: Το 95,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι η ακρίβεια θα επηρεάσει τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους
Οικονομία
11:54 - 16 Δεκ 2025

Klarna: Το 95,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι η ακρίβεια θα επηρεάσει τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους

Reporter.gr Newsroom
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Η Klarna παρουσιάζει στοιχεία από την πρόσφατη έρευνά της για την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων ενόψει της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών επηρεάζει σχεδόν κάθε καταναλωτή στις φετινές αγορές της εορταστικής περιόδου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, με τη συμμετοχή 1.000 Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών.

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 95,1% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τον τρόπο που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις φετινές εορταστικές αγορές τους. Αναλυτικά:

  • Το 46,9% θα αναζητήσει πιο οικονομικά προϊόντα
  • Το 37,9% θα περιορίσει τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη
  • Το 31,3% θα αγοράσει μόνο εφόσον υπάρχει προσφορά
  • Το 23% θα οργανώσει καλύτερα το γιορτινό μενού για να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων
  • Το 21% σκοπεύει να αγοράσει λιγότερα δώρα

Η τάση για δαπάνες στις χριστουγεννιάτικες αγορές

Η πλειονότητα των καταναλωτών (50,7%) έχει θέσει φέτος συγκεκριμένο προϋπολογισμό τις χριστουγεννιάτικες αγορές, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ανάγκη για έλεγχο των εξόδων και αποφυγή υπερβάσεων. Συγκεκριμένα:

  • Το 6,9% σκοπεύει να ξοδέψει από 1€ έως 50€ και το 20,9% προγραμματίζει δαπάνες μεταξύ 51€ και 100€.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό, που φτάνει το 39,1%, διαθέτει προϋπολογισμό από 101€ έως 250€, ενώ το 20,1% σχεδιάζει να ξοδέψει από 251€ έως 500€.
  • Ένα 7,7% στοχεύει σε δαπάνες από 501€ έως 1.000€, ενώ το 1,6% των καταναλωτών αναφέρει ότι θα ξοδέψει από 001€ έως 2.000€.

Παράλληλα, οι άνδρες φαίνεται να προγραμματίζουν υψηλότερες δαπάνες για χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς υπερτερούν στις κατηγορίες 251€–2.000€, ενώ οι γυναίκες συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά στο εύρος 1€–250€.

Επιπλέον, το 57,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα πριν από τις αγορές και το 51,4% ότι παρακολουθεί συστηματικά όλες τις δαπάνες του, με ένα 9,4% να χρησιμοποιεί εφαρμογές προϋπολογισμού. Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο που κατανέμονται τα χρήματα συνδέεται άμεσα με την οικονομική πίεση και την επιθυμία για καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου budget.

Πότε ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες αγορές: Το χρονοδιάγραμμα των καταναλωτών

Το χρονοδιάγραμμα των φετινών εορταστικών αγορών εμφανίζει σημαντική διασπορά, με μέρος των καταναλωτών να επισπεύδει τις αγορές του. Το 12,2% ξεκινά ήδη από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Νοεμβρίου, ενώ το 31% ακολουθεί στο δεύτερο μισό του μήνα. Η πλειονότητα, σε ποσοστό 36,8%, προτιμά να πραγματοποιεί τις αγορές της στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ ένα 14,8% αναβάλλει τις αποφάσεις του για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.

«Έξυπνες» λύσεις για εορταστικές αγορές

Οι τεχνολογικές λύσεις που διευκολύνουν την έρευνα και τον προγραμματισμό των αγορών ενισχύονται διαρκώς, όπως και οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 27% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι, το τελευταίο δωδεκάμηνο, έχει χρησιμοποιήσει υπηρεσίες Buy Now, Pay Later, όπως την πληρωμή σε τρεις άτοκες δόσεις της Klarna, για αγορές δώρων. Παράλληλα, οι καταναλωτές υιοθετούν μία σειρά από έξυπνες πρακτικές προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα και να μεγιστοποιήσουν την αξία των εορταστικών αγορών τους. Οι πιο συνηθισμένες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν αγορές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων (52,9%), εργαλεία σύγκρισης τιμών (39,4%), προγράμματα ανταμοιβής (36,5%), κουπόνια (31,6%) και προγράμματα επιστροφής χρημάτων (27,1%).

Online ή κατάστημα; Τι προτιμούν οι καταναλωτές

Η online αναζήτηση και αγορά εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή, με το 51,2% να δηλώνει ότι αναζητά και αγοράζει προϊόντα online. Ένα 25,3% υιοθετεί υβριδική συμπεριφορά, πραγματοποιώντας την έρευνα online αλλά ολοκληρώνοντας την αγορά σε φυσικό κατάστημα, ενώ το 20,8% εξακολουθεί να προτιμά τις παραδοσιακές αγορές αποκλειστικά σε καταστήματα.

Έξυπνες αγορές με AI

Το 42,4% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τις χριστουγεννιάτικες αγορές του, αξιοποιώντας δυνατότητες όπως ευκολότερη σύγκριση τιμών, εντοπισμό προσφορών, εξοικονόμηση χρόνου και προσωποποιημένες προτάσεις δώρων. Η πρόθεση υιοθέτησης είναι υψηλότερη στις ηλικίες 25–34, ενώ ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 18–24 και 35–44, επιβεβαιώνοντας ότι οι νεότεροι καταναλωτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υιοθέτησης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών εργαλείων.

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