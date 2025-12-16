ΙΕΛΚΑ για σουπερμάρκετ 2025: Σταθερότητα τιμών με επιλεκτικές μειώσεις - Πιέσεις από κακάο και κρέατα

Σε τροχιά σχετικής σταθερότητας κινήθηκαν οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ κατά το 2025, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται οριακά πάνω από το 1%, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η εικόνα της ελληνικής αγοράς τροφίμων εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα της Eurostat που καταγράφουν ηπιότερες ανατιμήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Σε μηνιαία βάση, ο ρυθμός πληθωρισμού κινήθηκε σε εύρος από 0,09% έως 2,47%, γεγονός που αποτυπώνει περιορισμένες διακυμάνσεις και απουσία έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά.

Η εικόνα αυτή ευθυγραμμίζεται με τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον πληθωρισμό στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά τον Οκτώβριο του 2025. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6%, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανήλθε στο 3%.

Παράλληλα, σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών για τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα διατηρήθηκε σταθερά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τη διαφορά σε ορισμένους μήνες να φτάνει σχεδόν τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την εκτίμηση ότι οι πιέσεις στο κόστος διατροφής στην Ελλάδα παραμένουν πιο ήπιες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού -7,11%

Τροφές και είδη για κατοικίδια -4,15%

Τρόφιμα παντοπωλείου -3,82%

Χαρτικά, καλλυντικά, και είδη προσωπικής υγιεινής -2,63%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη -0,99%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες:

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη +9,64%

Φρέσκα κρέατα +7,64%

Είδη πρωινού και ροφήματα +5,54%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά +4,08%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +2,75%

Σημειώνεται ότι οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και των ειδών πρωινού και ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά).

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών, διεθνώς, της τελευταίας 2ετίας, λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Οι τιμές την περίοδο 2015-2024 κυμαίνονταν στο επίπεδο των 3.000 δολαρίων ανά τόνο. Το 2024 εκτινάχθηκαν στις 12.000 δολάρια ανά τόνο, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Έκτοτε, η τιμή με σημαντικές διακυμάνσεις και σταδιακή μείωση έχει πέσει μεν στο 50% του ανώτατου σημείου, αλλά παραμένει υπερδιπλάσια της τιμής της προηγούμενης δεκαετίας.

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Είναι δεδομένο ότι ένα μέρος της αύξησης της πρώτης ύλης δεν έχει φτάσει στον τελικό καταναλωτή (αύξηση 300-400% στην πρώτη ύλη έναντι 20-40% στα τελικά προϊόντα την τελευταία 3ετία), επομένως παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές της πρώτης ύλης είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις τελικές τιμές στο άμεσο μέλλον.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Συγκεκριμένα, από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025 η τιμή παραγωγού του βόειου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 27,82% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 43,3% σε σχέση με την αρχή του 2024, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.