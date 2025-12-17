Μαρινάκης για το ντοκιμαντέρ της 17Ν: Δεν πρόκειται για λογοκρισία αλλά για ζήτημα κρατικής χρηματοδότησης

Σαφείς αποστάσεις από τις αιτιάσεις περί προληπτικής λογοκρισίας κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις καταγγελίες του προέδρου του ΣΚΑΪ Γιάννη Αλαφούζου σχετικά με την ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης για το ντοκιμαντέρ «17 Νοέμβρη - Άνοδος και Πτώση», σε επιμέλεια του Αλέξη Παπαχελά.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριστοι» του ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα λογοκρισίας, καθώς σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύεται η προβολή του ντοκιμαντέρ. Όπως τόνισε, η συζήτηση αφορά αποκλειστικά το αν το κράτος οφείλει ή όχι να χρηματοδοτήσει ένα συγκεκριμένο οπτικοακουστικό προϊόν.

«Η λογοκρισία προϋποθέτει απαγόρευση. Ζούμε σε μια εδραιωμένη δημοκρατία και κάτι τέτοιο δεν υφίσταται», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη εκτίμηση της κυβέρνησης προς το δημοσιογραφικό έργο του Αλέξη Παπαχελά, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πλέον έγκριτους δημοσιογράφους της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η αρχική θετική απόφαση για τη χρηματοδότηση άλλαξε μετά την αποστολή επιστολής προς το ΕΚΚΟΜΕΔ από συγγενείς θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Όπως είπε, στην επιστολή αυτή οι συγγενείς εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο να συνυπάρχουν, στο ίδιο ντοκιμαντέρ, οι μαρτυρίες τους με την παρουσία ή τις τοποθετήσεις των καταδικασμένων δολοφόνων των οικείων τους.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το ΕΚΚΟΜΕΔ έλαβε σοβαρά υπόψη τον ανθρώπινο πόνο και τη βαρύτητα του ζητήματος, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί μια τέτοια παρέμβαση. Τόνισε ότι η απόφαση δεν αμφισβητεί ούτε την εγκυρότητα ούτε τις προθέσεις του δημιουργού του ντοκιμαντέρ, υπενθυμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος ο δημοσιογράφος όσο και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ έχουν διαχρονικά αναδείξει με υπευθυνότητα ζητήματα τρομοκρατίας, ενώ ο σταθμός έχει υπάρξει και ο ίδιος στόχος τρομοκρατικών ενεργειών.

Όπως ανέφερε, η εκτίμηση του ΕΚΚΟΜΕΔ ήταν πως μια κρατική επιδότηση δεν θα έπρεπε να συνδεθεί με περιεχόμενο που, κατά την κρίση του, δίνει βήμα στους δράστες χωρίς να προτάσσει επαρκώς τη μνήμη και τον πόνο των θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευαισθησία γύρω από πρόσωπα όπως ο Θάνος Αξαρλιάν, τονίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει την υπόθεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι «κανείς δεν λογοκρίνει κανέναν», διευκρινίζοντας πως το κράτος δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο ούτε στην προβολή του ντοκιμαντέρ, αλλά ασκεί το δικαίωμά του να αποφασίζει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις χρηματοδοτεί ένα πολιτιστικό ή δημοσιογραφικό έργο.