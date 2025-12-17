ΕΣΗΕΑ: Καταδικάζουμε την επίθεση στο συνάδελφο Νίκο Γιαννόπουλο

Πιο συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει:
«Το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή και μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του.
Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του Ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.
Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Ευρωβουλευτή του».