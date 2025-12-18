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Κολλημένη η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ – Νέος γύρος αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη
Πολιτική
15:03 - 18 Δεκ 2025

Κολλημένη η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ – Νέος γύρος αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Η «βελόνα» που πρέπει να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε τονίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Παύλος Γερουλάνος, εξακολουθεί να παραμένει στάσιμη ενόψει των γιορτών. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Αλέξης Τσίπρας —μετά τον μιντιακό σάλο που προκάλεσε η έκδοση της «Ιθάκης»— φαίνεται να βάζει μπροστά την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Ως εκ τούτου, η πίεση προς τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, αυξάνεται. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη (17/12), το ΠΑΣΟΚ παραμένει μεν σταθερά στη δεύτερη θέση, ωστόσο με ποσοστά που κινούνται μεταξύ 10% και 13%, ενώ η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία παραμένει περίπου διπλάσια.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, για παράδειγμα, συγκεντρώνει μόλις 7,1% και κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη υπογραμμίζεται πώς το ζήτημα των χαμηλών ποσοστών είναι η έλλειψη εσωτερικής ομόνοιας, ενώ οι εσωκομματικοί του κύκλοι θεωρούν ότι υπάρχει ευρύτερο θέμα στρατηγικής προσέγγισης. Σημειώνεται πάντως ότι στη δυνητική ψήφο το ΠΑΣΟΚ φτάνει σε ορισμένες έρευνες ακόμη και το 38%.

Παρότι τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων προβληματίζουν τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν φαίνεται να υπάρχει αλλαγή στρατηγικής, με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Ωστόσο, η εσωκομματική γκρίνια αυξάνεται. Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη αιχμή του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στο 20%, δεν θα ήταν δυνατή η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Αίσθηση προκάλεσαν, επίσης, οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στο pontiki.gr. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ δήλωσε συγκεκριμένα ότι, σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές δεν είναι ικανοποιητικό, «θα τεθεί θέμα προέδρου, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα». Έσπευσε, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει ότι δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τόνισε πως το δίλημμα είναι «ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ», απέρριψε την «πρόωρη» συζήτηση περί συνεργασιών και εκτίμησε ότι η πιθανή επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για το κόμμα.

Από εκεί και πέρα, δεν αποτελεί θετικό σημάδι για το ΠΑΣΟΚ η δημόσια διεξαγωγή εσωκομματικών αντιπαραθέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πρόσφατες αντιμεταναστευτικές και ομοφοβικές δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, τις οποίες αποδοκίμασε δημόσια ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του παρουσία στο ONE. Παράλληλα, ο κ. Παρασκευαΐδης φαίνεται να έχει ανοίξει μέτωπο και με τον βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος αναμένεται να είναι υποψήφιος στη Λέσβο στις επόμενες εκλογές. Επίσης δήλωσε πώς δεν αποκλείει από τη συζήτηση τον Αλέξη Τσίπρα.

Επιπλέον, η ηγεσία του κόμματος δέχεται πιέσεις από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να απορρίψει το συντομότερο δυνατό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, το «στρατόπεδο» του κ. Δούκα εμφανίζεται πιο διαλλακτικό απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σε αντίθεση με τον προεδρικό κύκλο.

Τέλος, αναμένεται να «κλειδώσει» και η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου του κόμματος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου και αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 15:29
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