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Opinion Poll: Προβάδισμα ΝΔ, κρίση εμπιστοσύνης στην αντιπολίτευση - Η ακρίβεια ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες
Πολιτική
21:08 - 17 Δεκ 2025

Opinion Poll: Προβάδισμα ΝΔ, κρίση εμπιστοσύνης στην αντιπολίτευση - Η ακρίβεια ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νεότερη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των πολιτών εκφράζει την άποψη ότι κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν ασκεί ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται μεταξύ 10,1% και 10,9%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1%, το ΚΚΕ με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,9%, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες με 1% έκαστος. Το 5,6% δηλώνει προτίμηση σε άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 19,8%.

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Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 29,7%, το ΠΑΣΟΚ το 13,6%, η Ελληνική Λύση το 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας το 10,1%, το ΚΚΕ το 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 4,5%, η Φωνή Λογικής το 4%, το ΜέΡΑ25 το 3,1%, η Νίκη το 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας το 2,4%, ενώ Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες συγκεντρώνουν από 1,2%. Το ποσοστό όσων επιλέγουν «άλλο κόμμα» διαμορφώνεται στο 7%.

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Στο ερώτημα της καταλληλότητας, πρώτη επιλογή αναδεικνύεται ο «Κανένας», με ποσοστό 31,9%.

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Αναφορικά με τον τύπο διακυβέρνησης, το 41,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 49,2% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Η μεγαλύτερη στήριξη στην αυτοδυναμία καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (70,4%), της Ελληνικής Λύσης (39,6%) και του ΠΑΣΟΚ (32,1%).

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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ειδικότερα, το 8,2% θεωρεί ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί και ότι κακώς προχωρούν σε αποκλεισμούς εθνικών οδών. Το 40,7% αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη των αιτημάτων τους, αλλά διαφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων, ενώ το 47,5% εκτιμά ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα και δικαιούνται να κινητοποιούνται με όποιον τρόπο επιλέγουν. Συνολικά, περίπου το 87,5% συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών, ενώ στο ζήτημα των αποκλεισμών οι απόψεις εμφανίζονται μοιρασμένες, με 48,9% να διαφωνεί και 47,5% να συμφωνεί.

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Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 73,3% δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, βάσει των μέχρι τώρα ενεργειών της, να φτάσει έως το τέλος της υπόθεσης. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 23,6%. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 54% θεωρεί ότι υπάρχει κυβερνητική βούληση για πλήρη διαλεύκανση, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 8,3% έως 20%.

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Στο ερώτημα για την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης, το 53,1% απαντά ότι κανένα κόμμα δεν επιτελεί επαρκώς αυτόν τον ρόλο. Στις πρώτες θέσεις ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 12,4%, η Ελληνική Λύση με 10% και το ΠΑΣΟΚ με 9,4%.

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Όσον αφορά τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, η ακρίβεια αναδεικνύεται μακράν ως το σοβαρότερο πρόβλημα, με ποσοστό 56,4%, συνεχίζοντας να βρίσκεται στην κορυφή εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Έπονται η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,1%, η διαφθορά με 20,6%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16,1%, το κόστος ενέργειας με 15,2%, η κατάσταση του ΕΣΥ με 10,7%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 10,1%, το ύψος των εισοδημάτων με 8,4% και η στεγαστική κρίση με 7,8%. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυξάνονται τα ποσοστά ανησυχίας για τη διαφθορά και τη δικαιοσύνη, ενώ μειώνονται εκείνα που αφορούν το ΕΣΥ και την εγκληματικότητα.

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Τέλος, στο ερώτημα σχετικά με το τι προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για το 2026, πρώτη απάντηση είναι η συνέχιση της ακρίβειας με 28,9%, ακολουθούμενη από την προσωπική οικονομική κατάσταση με 24,9%. Έπονται η υγεία σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο με 7,4%, η πολιτική αστάθεια με 7,1%, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις με 5,1% και το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία με 4%.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 21:16
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