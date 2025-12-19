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Βορίδης για αγρότες: Με το «δεν μιλάω», στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας
Πολιτική
09:11 - 19 Δεκ 2025

Βορίδης για αγρότες: Με το «δεν μιλάω», στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας

Reporter.gr Newsroom
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Για τα μπλόκα των αγροτών που συνεχίζονται μίλησε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας πως με «το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας». 

«Τι παραπάνω μπορεί να κάνει η κυβέρνηση; Στα μέγιστα ζητήματα όπως είναι το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι πληρωμές, για αυτά η κυβέρνηση πήρε θετική θέση», ανέφερε αρχικά ο κ. Βορίδης.

«Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρειάζονται και κάποιες μεταρρυθμίσεις», τόνισε, ενώ για το λάθος με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, ο κ. Βορίδης σχολίασε πως «αυτό φτιάχτηκε σε μια ημέρα».

Και συνέχισε: «Αυτό που βλέπω από πλευράς κυβερνήσεως είναι ότι σε μείζονα ζητήματα, σε θέματα μεγάλης σημασίας, η κυβέρνηση τους λέει ‘ελάτε’ και μάλιστα με μια θετική διάθεση. Και για το ρεύμα είδα το ίδιο και για τις πληρωμές. Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει ‘όχι, δεν μιλάω’. Με το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας. Γιατί κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε ‘θέλω 7, από αυτά εγώ μπορώ να κάνω 2, για τα 3 σας λέω πως τα εξετάζω και θα τα δω στη συνέχεια και τα 2 τα απορρίπτω και σας λέω δεν μπορώ να τα κάνω’. Έτσι γίνεται αυτή η κουβέντα. Εάν κάποιος λέει ‘δεν μιλάω, γιατί θεωρώ τον διάλογο προσχηματικό’, τι προσχηματικό; Σε έναν διάλογο που δεν έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ήδη δηλώνει ότι ‘είμαστε έτοιμοι για αυτό και αυτό το μέτρο’. Τι το προσχηματικό έχει αυτό; Εάν αυτός είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τον διάλογο, τότε αρχίζει κανείς να αναρωτιέται: αντικείμενο είναι τα αιτήματα των αγροτών ή τίποτα άλλο; Η σφοδρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η πρόσκληση φθοράς στην κυβέρνηση», ενώ σημείωσε πως «η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους αγρότες και τα προβλήματά τους. Η κομματική αντιπαράθεση είναι στο Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να είναι συνδεδεμένη με τις κινητοποιήσεις».

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Στη συνέχεια ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη… Δεν μπορεί οι κινητοποιήσεις να δημιουργούν γενικότερη δυσλειτουργία και να μεταφέρουν βαριές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Εδώ υπάρχουν αγαθά που πρέπει να προστατευτούν».

Για τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών και τα νέα κόμματα που φημολογείται πως θα έρθουν στο πολιτικό προσκήνιο, όπως αυτό της Μαρίας Καρυστιανού ο κ. Βορίδης ανέφερε: «Πρέπει να δούμε την πολιτική τους ταυτότητα, το περιεχόμενο…», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως: «βλέπει ένα πολιτικό κενό στο χώρο του, της κεντροαριστεράς. Σου λέει ‘εγώ σας παρέδωσα έναν ΣΥΡΙΖΑ και τον έχετε πάει στο 5. Και έχετε κάνει τίποτα να αντιμετωπίσετε τον Μητσοτάκη;' Άρα εγώ είμαι εδώ και θέλω να το καλύψω αυτό’. Υπέθεσε, νομίζω αυτό θα προκαλούσε ρίγη ενθουσιασμού και αυτόματα θα καταρρεύσουν τα πάντα και θα είναι όλοι συντεταγμένοι μαζί του. Τώρα είναι άλλο το περιβάλλον».

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